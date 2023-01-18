Умерла советская и российская журналистка Белла Куркова

08:11 19.01.2023

Умерла советская и российская тележурналистка, бывший гендиректор Пятого канала Белла Куркова. Об этом Пятый канал сообщил в четверг, 19 января.



Куркова скончалась на 88 году жизни. Причины смерти не уточняются.



Белла Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу "Пятое колесо". В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании "Петербург - 5-й канал", на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала "Культура".