 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.01.2023
13:27  Русский игрок НХЛ Проворов отказался одевать педерастическую майку и теперь его чморят всей Америкой
13:22  Глава РосМИД Лавров некошерно обидел мировое еврейство и американство
12:48  США уверовали в свою безнаказанность за военные преступления - The Nation
12:28  Умер советский российский кинорежиссер Николай Досталь, сын персиянки из Туркмении
12:13  Паралич жизни во Франции: все профсоюзы протестуют против пенсионной реформы Макрона
12:03  КазВыборы. Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей, - Г. Илеуова
11:19  Бишкек. В микрорайоне "Кок-Жар" отключают свет всем, кроме домов МВД и ГКНБ - депутат Таалайбек Ибраев

11:15  В Министерстве Кыр-энергетики признали, что в стране есть веерные отключения света
11:07  Уход Хафтара станет проверкой влияния России на Ливию
10:44  Казпремьер Алихан Смаилов самолично возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"
10:33  13-е покушение на Зеленского будет удачным?
08:11  Умерла советская и российская журналистка Белла Куркова
02:47  Британцы будут есть хвою вместо бифштексов?
01:34  Пакистан предложил Индии примирение на невыполнимых условиях, - В.Скосырев
00:58  Греки всенародным воем и плачем похоронили своего последнего короля Константина II Глюксбурга
00:52  Из российских резервов потекли юани, - НГ
00:45  РосВласти патриотично пустозвонят, но... не решаются даже вырубить YouTube
00:44  Дима Билан поддержал арестованного свата Нурсултана Назарбаева
00:39  Что России делать с негодяями
00:24  Китайцы догоняют россиян по доходам на душу населения, - О.Соловьева
00:11  Вера в Империю, - Иван Охлобыстин
Среда, 18.01.2023
22:46  В Казахстане предлагают ограничить сроки полномочий акимов
22:07  Форум в Давосе отправляется на свалку истории, - Ирина Алкснис
21:32  Пропасть между богатыми и бедными в мире выросла катастрофически
21:28  На три буквы: взлет и падение движения BLM
21:24  Назарбаев построил в Казахстане диктатуру прокладок
20:12  Новый Смерш поможет России? - В.Бурт
20:07  Премьер Смаилов как аманат Назарбаева, - Сапа Мекебаев
19:01  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
17:44  Россия упрощает законодательство о трудовой миграции: мигранты – за, россияне – против
16:39  Элдияр Калдарбеков освобожден от должности руководителя "Кыргызалтына"
14:48  Пора кувалдировать. В президентской администрации Путина полно предателей, - шеф ЧВК "Вагнер" Пригожин
13:58  Игорь Стрелков: РосАрмии надо не выдавливать, а окружать бандеровцев до Днепра
13:34  "Катаргейт": Ключевой фигурант коррупционного скандала в Европарламенте пошел на сделку со следствием
13:33  На узбекско-сингапурском бизнес-форуме заключены соглашения почти на $5 млрд
13:31  В Узбекистане сформируют "Корпус специализированных прокуроров"
13:15  В Казахстане пытаются сорвать проведение российского музыкального фестиваля
13:09  КазАкиматы будут наказывать за незаконное предоставление пастбищ иностранцам
11:53  В Киеве неудачно приземлился (сбит?) вертолет с руководством УкрМВД
11:46  Дешево, но много: кому Россия продает нефть, несмотря на санкции
11:44  Латинская Америка отворачивается от США и примыкает к союзу России и Китая, - Айнур Курманов
11:34  В КазГенпрокуратуре рассказали, почему не могут экстрадировать главаря оппозиции Мухтара Аблязова
10:09  Игра в тайваньскую войну, - Кирилл Утюшев
10:03  Отключение электричества. Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика
09:14  В Казани учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран
09:11  Двести офицеров спецподразделения КырНацгвардии "Пантера" могут остаться без работы
08:39  Как поставки российских истребителей Су-35 Ирану меняют ситуацию в регионе, - Ст.Тарасов
08:33  Китай вступил в эпоху "нового подхода": великий эксперимент Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
08:31  Индия опередила Китай по численности населения
07:42  В Киеве новая забава - дети ходят по квартирам и просят русские книги. Чтобы сжечь
02:15  Почта Китая выпустила прикольные марки к Году Кролика
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Умерла советская и российская журналистка Белла Куркова
08:11 19.01.2023

Умерла советская и российская тележурналистка, бывший гендиректор Пятого канала Белла Куркова. Об этом Пятый канал сообщил в четверг, 19 января.

Куркова скончалась на 88 году жизни. Причины смерти не уточняются.

Белла Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу "Пятое колесо". В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании "Петербург - 5-й канал", на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала "Культура".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674105060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял закон об органах военной полиции
- Расширить пул новых индустриальных проектов в РК поручил Алихан Смаилов
- Ерлан Карин провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
- Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей
- Е. Жамаубаев провел совещание по децентрализации системы госуправления
- Казахстанцы переплачивают за электроэнергию до 2 трлн тг в год
- В Мажилисе связали высокий рост инфляции с внутренними факторами
- Повышение доходов, строительство медцентров и школ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  