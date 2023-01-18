 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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13-е покушение на Зеленского будет удачным?
10:33 19.01.2023

13-е покушение на Зеленского будет удачным: Не об этом ли Милли намекнул Залужному?
Укро-эксперты гадают, зачем на самом деле встречались главы Пентагона и ВСУ в Польше
Александр Ситников

Washington Post сообщила некоторые подробности "сверки часов" между главкомом ВСУ Залужным и начальником американских штабов генералом Марком Милли. Встреча состоялась в секретном месте, пишет Дэн Ламот из WP. Известно, что "стрелка" произошла где-то на юго-востоке Польши, то есть недалеко от границы незалежной.

Эксперты предполагают, что Милли выслушал доклад Залужного накануне "Рамштайна", где должен решиться вопрос поставки западных танков и другого наступательного натовского вооружения.

Из интересного: автор публикации Дэн Ламот заострил внимание, что в России считают именно Милли командиром укровермахта, а это по оценке заокеанских экспертов не сулит скорого завершения конфликта.

Москва явно хочет дать хорошего пинка янки из Украины, тогда как американцы, напротив, хотят еще больше закрепиться в бывшей союзной республике. Короче, битвы в незалежной завершатся лишь тогда, когда последний звездно-полосатый "инструктор" сделает ноги из нашего восточноевропейского подбрюшья. Можно не сомневаться, Штаты поступили бы также, если, скажем, в Мексике произошел бы пророссийский переворот.

Американцы, естественно, проводят ложную информационную кампанию, что они якобы защищают украинскую независимость, при этом игнорируют факты расправ и казней бандеровцами русского населения на юго-востоке бывшей УССР. Кстати, жовто-блакитные фашисты даже в соцсетях не скрывают своей человеконенавистнической природы, но русофобские звездно-полосатые СМИ упорно называют живущих в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне русских людей щирыми украинцами, которых нужно "освободить от москальской оккупации".

Западные эксперты гадают, куда повернет наша армия, освободив Артемовск
Та же Washington Post никогда не процитирует откровения, например, укро-вояк из 35-й бригады ВСУ, воюющих в Донбассе, которые в своем телеграм-канале пишут: "Тут мозг промыт окончательно. Делаем лоботомию. Удаляем глупые мысли через дырки в черепе. Вчера хлопцы поймали существо, которое передавало наши позиции оркам. Его тоже передали оркам. По частям. Мы не расстреливаем мирное население без суда и следствия. Мы уничтожаем врагов Украины, которые мешают нашей победе".

Вместо этого янки-журналисты в каждой американской публикации рассказывают трогательные истории о хороших захисниках незалежностi, и очень-очень плохих русских парнях. Естественно, и WP, комментируя встречу Милли и Залужного, пролила "слезинку", но фальшивую.

Тем не менее Дэн Ламот не стал скрывать, что "Кремль резко раскритиковал усилия Запада по оказанию помощи Украине, обвинив Вашингтон и его союзников по НАТО в ведении прокси-войны против Москвы и высказав опасения, что Россия может в какой-то момент проявить нетерпимость к интервенции и нацелиться на Соединенные Штаты или другую страну НАТО".

При этом удар по зарубежным базам и спутникам Соединенных Штатов, скорее всего, не приведет к атомной войне, поскольку Белый дом и Конгресс США назвали своим главным приоритетом недопущение ядерного апокалипсиса.

Сейчас, похоже, американцы гадают, какой будет русская "ответка" за поставку танков. Если Москва отреагирует жестко, то янки в следующий раз не захотят делиться с Украиной новой военной помощью, которая может включать в себя беспилотники Gray Eagle и армейскую тактическую ракетную систему дальнего действия (ATACMS).

Можно даже не сомневаться, что Милли лично захотел встретиться с Залужным, чтобы из первоисточника узнать, почему ВСУ терпят поражения, несмотря на поставки "Хаймарсов" и гаубиц М777, бьющих высокоточными боеприпасами по наводке американских спутников.

По мнению самостийной телеграм-тусовки, Залужный на польской встрече с Милли обсуждал не только военные вопросы, но и политические. Возможно, бандеропоклонник (у главкома ВСУ в кабинете висит портрет Бандеры) просил Милли надавить на Зеленского через Белый дом, поскольку Зе-команда заигралась с нарративами вроде непробиваемого украинского восточного вала.

Но есть и такая версия: Милли, скорее всего, делился с Залужным о возможных планах Москвы, в числе которых может значиться и открытие "белорусского фронта". Кстати, сейчас, эта тема самая обсуждаемая в неньке, поскольку тамошняя пресса каждый день рассказывает о переброске наших войск в РБ.

Популярный жовто-блакитный военный паблик уверен, что даже небольшое количество войск ВС РФ, введенное на территорию незалежной с севера, заставит ВСУ перебросить значительное число бригад на оборону Киева.

"Несмотря на то, что русские броски на Львов, Житомир и Киев кажутся нецелесообразными, но создание второго фронта на диаметрально противоположной части Украины в любом случае усложнит задачи для ВСУ на восточном и южном направлениях", - говорится в аналитике бандеровского Генштаба.

Главная опасность для бандеровцев и их американских кукловодов кроется не столько в походе на стольный град бандерштата, сколько в окружении харьковской группировки захисников незалежностi.

Наверняка, Залужный объяснил Милли, почему он пытается экономить укро-солдат и тянет резину с наступом на Мелитополь/Бердянск.

Разгром ВСУ в отдельно взятом городке обогатил нашу армию бесценным опытом, который упростит штурм следующих агломераций
Оказывается, майданутых на всю голову слава-украинцев становится все меньше (их и до СВО было не больше 2−3 млн человек), тогда как "вата" воюет плохо и при первой же возможности сдается в плен. Кому, как не Залужному, этого не знать, тогда как нарративный не в меру Зеленский считает, что располагает огромным мобилизационным ресурсом.

Но не исключено, что Милли прямо с глазу на глаз спросил своего "передаста", есть ли реальная угроза разгрома ВСУ? Если ответ был "да", то с клоуном что-то нужно делать. Не поэтому ли в Штатах стали раздувать версию с 12 покушениями на главу неньки? Типа, на 13-м разе у врагов незалежностi может и получиться, задается вопросом известный укро-блогер.

"В офисе президента не оценили поездку Залужного в Польшу на встречу с Марком Милли. Подозревают „что-то неладное". Источник указывает, что на Банковой нет доверия к американцам, так как на „4 этаже" все знают, что „партнеры" легко сменят игроков при необходимости. Показательная встреча Залужного с американским представителем Марком Милли в Польше, без участия „офисных" и на территории другой страны, - это сигнал [для Зели]", - рубанул с плеча инсайдер с Банковой.

Звучит, конечно, интересно, но версия об открытии второго "белорусского" фронта кажется более вероятной. По всей видимости, украинские и американские вояки не доверяют информацию Зе-команде, боятся слива.

Источник - svpressa.ru
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