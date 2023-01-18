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|Казпремьер Алихан Смаилов самолично возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"
10:44 19.01.2023
Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов избран в совет директоров АО "Самрук-Қазына", сообщает корреспондент Zakon.kz.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фонда.
"В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан председателем совета директоров АО "Самрук-Қазына" избран премьер-министр РК Алихан Асханович Смаилов", – говорится в сообщении.
С февраля 2020 года этот пост занимал Джон Дудас. Он остается в совете директоров АО "Самрук-Қазына" в качестве независимого директора фонда.
Динара Халдарова