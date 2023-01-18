Уход Хафтара станет проверкой влияния России на Ливию

11:07 19.01.2023

Маршала подозревают в намерении передать дела сыновьям

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

18.01.2023



Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар потерял интерес к выдвижению своей кандидатуры на потенциальных президентских выборах. Об этом сообщили арабские издания. По их оценкам, отказ от участия в возможной гонке, организации которой ожидают в этом году международные посредники, прозвучал на переговорах в Египте. Маршал, на которого, как принято считать, пыталась опираться российская сторона, готов передать все дела своим сыновьям. Аналитики считают, что такой транзит власти может привести к движению востока Ливии по прозападному курсу.

О том, что Хафтар отказался от президентских амбиций, сообщили источники издания "Аль-Араби аль-Джадид" среди сторонников маршала. По их словам, такой сценарий упоминался в ходе прошедших на днях в Египте пятичасовых переговоров между командующим ЛНА, спикером Палаты представителей (Тобрук) Агилой Салехом и председателем Президентского совета (Триполи) Мухаммедом аль-Манфи. Как отмечают официальные лица, на встрече обсуждались аспекты электорального процесса под эгидой ООН, который так и не был запущен в 2021 году вопреки обещаниям. Есть надежда, что выборы удастся организовать в 2023-м. Тем более что, по данным "Аль-Араби аль-Джадид", в Египте "был достигнут прогресс" по одному из спорных пунктов.



Видимую гибкость 79-летнего военачальника в том, что касается условий запуска избирательного процесса, призванного "склеить" страну воедино, источники объясняют его ухудшившимся здоровьем, а также давлением со стороны международного сообщества, особенно Египта – одного из основных покровителей восточно-ливийского лагеря. Слухи, что Хафтар испытывает проблемы со здоровьем, циркулируют больше пяти лет, что поставило вопрос о том, кто примет на себя его полномочия в будущем. Источники в окружении маршала утверждают, что именно поэтому на переговорах в Египте командующий ЛНА выдвинул условие не создавать препятствий для возможного выдвижения в президенты его сыновей – Саддама или Белкасема.



То, что в Ливии меняется баланс сил, показал недавний визит главы ЦРУ Уильяма Бернса. Глава американского разведагентства провел переговоры не только с Правительством национального единства (ПНЕ), зона влияния которого простирается на западные районы страны (Триполитанию), но и, по неофициальным сообщениям, с противоположной фракцией в лице Хафтара, ареал ответственности которого охватывает восточные области (Киренаику).



Премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба заверил гостя в том, что Триполи разделяет беспокойство США по поводу засилья иностранных сил на территории бывшей Джамахирии, а также показал готовность сотрудничать с Вашингтоном в сферах политики, безопасности и экономики.



Беседа Бернса и Хафтара была камерной по формату: сотрудники ЦРУ не допустили одного из сыновей командующего к переговорам. В ходе встречи маршал, как утверждают источники телеканала "Аль-Джазира", попросил Бернса, чтобы США не ограничивали свои контакты в Ливии исключительно Триполитанией. Директор ЦРУ в то же время попытался убедить своего визави в необходимости отказаться от экономических мер давления: сторонников Хафтара неоднократно обвиняли в блокировке нефтяного экспорта. Бернс, по данным "Аль-Джазиры", подчеркнул важность защиты топливных поставок из Ливии на фоне глобального тренда на замещение российских энергоносителей и призвал военачальника к армейской координации с Триполи.



Несмотря на то что процесс преемственности внутри хафтаровского клана, вероятно, будет осложнен конфликтом интересов Саддама и Белкасема, эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) выступали с прогнозом, что командование ЛНА в перспективе может принять на себя первый. Саддам уже долгое время работает над укреплением собственного имиджа в новостном поле и выполняет поручения дипломатического характера. В 2021 году именно ему были доверены контакты с одной из политтехнологических компаний в Израиле, которая, по данным ивритоязычных изданий, помогала Хафтару-старшему подготовиться к так и не состоявшимся всеобщим выборам в том же году.



"Ожидается, что старейшины племен и лидеры локальных общин присягнут на верность Саддаму Хафтару как лидеру армии, что обычно достигается через организацию крупного кланового собрания", – описывали эксперты WINEP настроения внутри племен Киренаики.



Согласно этим оценкам, передача ЛНА в руки Саддама станет тестом для российских интересов в Ливии. Несмотря на то что Москва неоднократно говорила о своей равноудаленности от всех сторон гражданского конфликта в бывшей Джамахирии, в экспертной среде сформировалось устойчивое представление, что ей ближе фигуры восточно-ливийского лагеря. В WINEP в этом контексте обращают внимание на то, что Хафтар-младший придерживается курса на диверсификацию внешних контактов, о чем свидетельствует его готовность устанавливать связи с Израилем – неоднозначным игроком для арабского мира. Аналитики не исключают, что именно в эпоху Саддама Киренаика может проявить интерес к присоединению к Авраамовым соглашениям.



"Это, естественно, ставит вопрос о надежности и полезности ЛНА для России в постхафтаровской Ливии", – резюмируют исследователи, учитывая то, что израильтяне являются союзниками США и формально принадлежат к условному западному сообществу. На этом фоне эксперты отмечают, что администрации президента Джозефа Байдена уже давно необходимо конкретизировать свои подходы к Ливии, чтобы не потерять позиции на этой арене. Внезапный визит Бернса продемонстрировал, что, возможно, Вашингтон начал работу над этим.