 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.01.2023
13:27  Русский игрок НХЛ Проворов отказался одевать педерастическую майку и теперь его чморят всей Америкой
13:22  Глава РосМИД Лавров некошерно обидел мировое еврейство и американство
12:48  США уверовали в свою безнаказанность за военные преступления - The Nation
12:28  Умер советский российский кинорежиссер Николай Досталь, сын персиянки из Туркмении
12:13  Паралич жизни во Франции: все профсоюзы протестуют против пенсионной реформы Макрона
12:03  КазВыборы. Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей, - Г. Илеуова
11:19  Бишкек. В микрорайоне "Кок-Жар" отключают свет всем, кроме домов МВД и ГКНБ - депутат Таалайбек Ибраев

11:15  В Министерстве Кыр-энергетики признали, что в стране есть веерные отключения света
11:07  Уход Хафтара станет проверкой влияния России на Ливию
10:44  Казпремьер Алихан Смаилов самолично возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"
10:33  13-е покушение на Зеленского будет удачным?
08:11  Умерла советская и российская журналистка Белла Куркова
02:47  Британцы будут есть хвою вместо бифштексов?
01:34  Пакистан предложил Индии примирение на невыполнимых условиях, - В.Скосырев
00:58  Греки всенародным воем и плачем похоронили своего последнего короля Константина II Глюксбурга
00:52  Из российских резервов потекли юани, - НГ
00:45  РосВласти патриотично пустозвонят, но... не решаются даже вырубить YouTube
00:44  Дима Билан поддержал арестованного свата Нурсултана Назарбаева
00:39  Что России делать с негодяями
00:24  Китайцы догоняют россиян по доходам на душу населения, - О.Соловьева
00:11  Вера в Империю, - Иван Охлобыстин
Среда, 18.01.2023
22:46  В Казахстане предлагают ограничить сроки полномочий акимов
22:07  Форум в Давосе отправляется на свалку истории, - Ирина Алкснис
21:32  Пропасть между богатыми и бедными в мире выросла катастрофически
21:28  На три буквы: взлет и падение движения BLM
21:24  Назарбаев построил в Казахстане диктатуру прокладок
20:12  Новый Смерш поможет России? - В.Бурт
20:07  Премьер Смаилов как аманат Назарбаева, - Сапа Мекебаев
19:01  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
17:44  Россия упрощает законодательство о трудовой миграции: мигранты – за, россияне – против
16:39  Элдияр Калдарбеков освобожден от должности руководителя "Кыргызалтына"
14:48  Пора кувалдировать. В президентской администрации Путина полно предателей, - шеф ЧВК "Вагнер" Пригожин
13:58  Игорь Стрелков: РосАрмии надо не выдавливать, а окружать бандеровцев до Днепра
13:34  "Катаргейт": Ключевой фигурант коррупционного скандала в Европарламенте пошел на сделку со следствием
13:33  На узбекско-сингапурском бизнес-форуме заключены соглашения почти на $5 млрд
13:31  В Узбекистане сформируют "Корпус специализированных прокуроров"
13:15  В Казахстане пытаются сорвать проведение российского музыкального фестиваля
13:09  КазАкиматы будут наказывать за незаконное предоставление пастбищ иностранцам
11:53  В Киеве неудачно приземлился (сбит?) вертолет с руководством УкрМВД
11:46  Дешево, но много: кому Россия продает нефть, несмотря на санкции
11:44  Латинская Америка отворачивается от США и примыкает к союзу России и Китая, - Айнур Курманов
11:34  В КазГенпрокуратуре рассказали, почему не могут экстрадировать главаря оппозиции Мухтара Аблязова
10:09  Игра в тайваньскую войну, - Кирилл Утюшев
10:03  Отключение электричества. Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика
09:14  В Казани учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран
09:11  Двести офицеров спецподразделения КырНацгвардии "Пантера" могут остаться без работы
08:39  Как поставки российских истребителей Су-35 Ирану меняют ситуацию в регионе, - Ст.Тарасов
08:33  Китай вступил в эпоху "нового подхода": великий эксперимент Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
08:31  Индия опередила Китай по численности населения
07:42  В Киеве новая забава - дети ходят по квартирам и просят русские книги. Чтобы сжечь
02:15  Почта Китая выпустила прикольные марки к Году Кролика
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уход Хафтара станет проверкой влияния России на Ливию
11:07 19.01.2023

Маршала подозревают в намерении передать дела сыновьям
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
18.01.2023

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар потерял интерес к выдвижению своей кандидатуры на потенциальных президентских выборах. Об этом сообщили арабские издания. По их оценкам, отказ от участия в возможной гонке, организации которой ожидают в этом году международные посредники, прозвучал на переговорах в Египте. Маршал, на которого, как принято считать, пыталась опираться российская сторона, готов передать все дела своим сыновьям. Аналитики считают, что такой транзит власти может привести к движению востока Ливии по прозападному курсу.
О том, что Хафтар отказался от президентских амбиций, сообщили источники издания "Аль-Араби аль-Джадид" среди сторонников маршала. По их словам, такой сценарий упоминался в ходе прошедших на днях в Египте пятичасовых переговоров между командующим ЛНА, спикером Палаты представителей (Тобрук) Агилой Салехом и председателем Президентского совета (Триполи) Мухаммедом аль-Манфи. Как отмечают официальные лица, на встрече обсуждались аспекты электорального процесса под эгидой ООН, который так и не был запущен в 2021 году вопреки обещаниям. Есть надежда, что выборы удастся организовать в 2023-м. Тем более что, по данным "Аль-Араби аль-Джадид", в Египте "был достигнут прогресс" по одному из спорных пунктов.

Видимую гибкость 79-летнего военачальника в том, что касается условий запуска избирательного процесса, призванного "склеить" страну воедино, источники объясняют его ухудшившимся здоровьем, а также давлением со стороны международного сообщества, особенно Египта – одного из основных покровителей восточно-ливийского лагеря. Слухи, что Хафтар испытывает проблемы со здоровьем, циркулируют больше пяти лет, что поставило вопрос о том, кто примет на себя его полномочия в будущем. Источники в окружении маршала утверждают, что именно поэтому на переговорах в Египте командующий ЛНА выдвинул условие не создавать препятствий для возможного выдвижения в президенты его сыновей – Саддама или Белкасема.

То, что в Ливии меняется баланс сил, показал недавний визит главы ЦРУ Уильяма Бернса. Глава американского разведагентства провел переговоры не только с Правительством национального единства (ПНЕ), зона влияния которого простирается на западные районы страны (Триполитанию), но и, по неофициальным сообщениям, с противоположной фракцией в лице Хафтара, ареал ответственности которого охватывает восточные области (Киренаику).

Премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба заверил гостя в том, что Триполи разделяет беспокойство США по поводу засилья иностранных сил на территории бывшей Джамахирии, а также показал готовность сотрудничать с Вашингтоном в сферах политики, безопасности и экономики.

Беседа Бернса и Хафтара была камерной по формату: сотрудники ЦРУ не допустили одного из сыновей командующего к переговорам. В ходе встречи маршал, как утверждают источники телеканала "Аль-Джазира", попросил Бернса, чтобы США не ограничивали свои контакты в Ливии исключительно Триполитанией. Директор ЦРУ в то же время попытался убедить своего визави в необходимости отказаться от экономических мер давления: сторонников Хафтара неоднократно обвиняли в блокировке нефтяного экспорта. Бернс, по данным "Аль-Джазиры", подчеркнул важность защиты топливных поставок из Ливии на фоне глобального тренда на замещение российских энергоносителей и призвал военачальника к армейской координации с Триполи.

Несмотря на то что процесс преемственности внутри хафтаровского клана, вероятно, будет осложнен конфликтом интересов Саддама и Белкасема, эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) выступали с прогнозом, что командование ЛНА в перспективе может принять на себя первый. Саддам уже долгое время работает над укреплением собственного имиджа в новостном поле и выполняет поручения дипломатического характера. В 2021 году именно ему были доверены контакты с одной из политтехнологических компаний в Израиле, которая, по данным ивритоязычных изданий, помогала Хафтару-старшему подготовиться к так и не состоявшимся всеобщим выборам в том же году.

"Ожидается, что старейшины племен и лидеры локальных общин присягнут на верность Саддаму Хафтару как лидеру армии, что обычно достигается через организацию крупного кланового собрания", – описывали эксперты WINEP настроения внутри племен Киренаики.

Согласно этим оценкам, передача ЛНА в руки Саддама станет тестом для российских интересов в Ливии. Несмотря на то что Москва неоднократно говорила о своей равноудаленности от всех сторон гражданского конфликта в бывшей Джамахирии, в экспертной среде сформировалось устойчивое представление, что ей ближе фигуры восточно-ливийского лагеря. В WINEP в этом контексте обращают внимание на то, что Хафтар-младший придерживается курса на диверсификацию внешних контактов, о чем свидетельствует его готовность устанавливать связи с Израилем – неоднозначным игроком для арабского мира. Аналитики не исключают, что именно в эпоху Саддама Киренаика может проявить интерес к присоединению к Авраамовым соглашениям.

"Это, естественно, ставит вопрос о надежности и полезности ЛНА для России в постхафтаровской Ливии", – резюмируют исследователи, учитывая то, что израильтяне являются союзниками США и формально принадлежат к условному западному сообществу. На этом фоне эксперты отмечают, что администрации президента Джозефа Байдена уже давно необходимо конкретизировать свои подходы к Ливии, чтобы не потерять позиции на этой арене. Внезапный визит Бернса продемонстрировал, что, возможно, Вашингтон начал работу над этим.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674115620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял закон об органах военной полиции
- Расширить пул новых индустриальных проектов в РК поручил Алихан Смаилов
- Ерлан Карин провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
- Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей
- Е. Жамаубаев провел совещание по децентрализации системы госуправления
- Казахстанцы переплачивают за электроэнергию до 2 трлн тг в год
- В Мажилисе связали высокий рост инфляции с внутренними факторами
- Повышение доходов, строительство медцентров и школ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  