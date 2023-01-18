 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Министерстве Кыр-энергетики признали, что в стране есть веерные отключения света
11:15 19.01.2023

19 января 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сегодня на заседании парламента министр энергетики Таалайбек Ибраев признал, что в стране есть веерные отключения света.

По его словам, если не отключать электричество на 1-1,5 часа, из строя могут выйти трансформаторы.

Чиновник добавил, что "никогда не было такого высокого потребления электроэнергии".

"По сравнению с прошлым годом потребление выросло до 20 миллионов 500 тысяч киловатт-часов. Мы хотим спасти оборудование. Один трансформатор на 110 мегавольт стоит $700-800 тысяч. Если сгорит подстанция "Ала-Арча", Бишкек вообще без света останется. Известно, что отключения электроэнергии могут произойти по всей Центральной Азии", - сказал он.

Депутат Суйунбек Омурзаков заявил, что энергетики отключают свет не на 2 часа, а на 5-6.

Глава профильного ведомства ответил, что если не отключать электроэнергию, то без света люди могут остаться на один месяц, поскольку нужно будет восстанавливать оборудование.

Отметим, 12 января в Кыргызстане зафиксировано максимальное суточное потребление электроэнергии. Энергетики призывают граждан экономить свет.

Источник - 24.kg
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