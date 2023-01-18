Бишкек. В микрорайоне "Кок-Жар" отключают свет всем, кроме домов МВД и ГКНБ - депутат Таалайбек Ибраев

11:19 19.01.2023

19 января 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Избиратели жалуются, что в микрорайоне "Кок-Жар" отключают свет всем, кроме домов, где проживают сотрудники МВД и ГКНБ. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Дастан Бекешев.



Он также спросил у министра энергетики, могут ли подать люди в суд на ведомство.



Таалайбек Ибраев ответил, что никто не может запретить абонентам подавать в суд на Минэнерго. "С каждым абонентом есть договор. Люди вправе подать в суд, мы не можем их остановить. Для того чтобы не взорвался котел, мы отключаем электричество на 1-1,5 часа", - сказал он.



Чиновник добавил, что электричество отключатся у всех - и у богатых, и у бедных. "Никто не может выбирать, кому отключать свет, а кому нет. У нас такой возможности нет. В части микрорайона "Кок-Жар": там действительно есть дома ГКНБ и МВД, и там тоже отключают свет так же, как и у всех", - подчеркнул он.



Сегодня в Министерстве энергетики признали, что в Кыргызстане введены веерные отключения света.