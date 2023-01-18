КазВыборы. Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей, - Г. Илеуова

12:03 19.01.2023

Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей

В послании к народу Казахстана 1 сентября 2022 года президент К. Токаев предложил провести выборы в Мажилис Парламента и маслихаты в первой половине 2023 года. Местные эксперты, опираясь на сложившиеся электоральные практики, предрекают, что в самые ближайшие дни будут объявлены досрочные выборы в нижнюю палату Парламента, т.е., ориентировочно они состоятся в марте, а еще точнее – во второй половине марта т.г. Но в каком бы из месяцев первой половины 2023 года выборы ни состоялись, важнейшим вопросом является вопрос явки избирателей.



Для начала напомним, что в 1998 году в избирательную систему внесли изменения, и на смену полностью мажоритарной пришла смешанная избирательная система. Число депутатов Мажилиса увеличили до 77, при этом 67 депутатов выбирали по одномандатным избирательным округам, а 10 оставшихся мест – по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В 2004 году парламентские выборы прошли по смешанной системе, но уже в 2007 году правила изменились вновь, и очередные внеочередные выборы прошли по полностью пропорциональной системе, обеспечив формирование однопартийного нуротановского Мажилиса.



Итак, прошло 19 лет: в 2004 году прошли последние выборы по одномандатным округам, а в 2023 году имеет место частичный возврат к мажоритарной избирательной системе. Т.е., мы сталкиваемся с уникальным случаем, когда на выборы придут представители двух возрастных когорт, условно говоря, "родители" и "дети", которые ни разу не участвовали в выборах по мажоритарной системе. При этом сделаем заметку, что "родители" уже участвовали в нескольких выборных кампаниях, но только по пропорциональной системе, в то время как "дети" придут на выборы в первый раз.



Проведенное в январе 2023 года исследование подтвердило выдвинутое нами предположение о том, что в стране низкий уровень информированности избирателей об этом важном нововведении в избирательной системе Казахстана. Так, более 60% опрошенных в регионах ничего не знают о том, что вводятся выборы по одномандатным округам. Только 7–12% хорошо осведомлены о внесенных поправках, менее трети – что-то слышали. Но при этом лишь около половины из тех, кто знают или что-то слышал о нововведении, понимают его содержание. В этой связи, будет ли данная новация влиять на повышение интереса к выборам и, соответственно, способствовать повышению уровня явки – вопрос открытый.



А вот о том, что явка крайне важна для повышения легитимности парламента и власти, в целом, думаю, никто спорить не будет. В этой связи также напомню, что проведенный ОФ "Стратегия" в феврале 2021 года опрос, т.е. через месяц после парламентских выборов, показал, что свое участие в выборах подтвердили лишь 44,8% опрошенных, в то время как 50,8% ответили, что в выборах не участвовали (4,4% – затруднились с ответом). Что характерно в самой молодой возрастной группе участие в выборах подтвердили 38,5%, а в самой старшей – 72,7% респондентов.



Так что совершенно неожиданно, но становится важным разноплановый опыт самого старшего поколения избирателей: аталар-ажелер, бабушки-дедушки, наверное, могут способствовать повышению информированности более молодых когорт избирателей, повышать их электоральную мотивированность. Другое дело, захотят ли они это делать? Да и зачем им это?



Илеуова Гульмира

18.01.2023