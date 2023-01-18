Паралич жизни во Франции: все профсоюзы протестуют против пенсионной реформы Макрона

12:13 19.01.2023

В общенациональной забастовке, которая пройдет во Франции сегодня, 19 января, все профсоюзы протестуют против запланированной правительством пенсионной реформы. По прогнозам, остановка работы приведет к серьезным нарушениям в дорожном движении и окажет сильное влияние на образование. К забастовке присоединятся 70% учителей начальных школ и половина учителей средних школ.



С помощью реформы правительство постепенно повысит пенсионный возраст с нынешних 62 лет до 2030 года до 64 лет и в то же время повысит ежемесячный размер минимальной пенсии почти для 2 млн пенсионеров до 1 200 евро. Согласно предложению, полная пенсия по старости с 2027 года будет назначаться после 43 лет работы или службы. По словам премьер-министра Элизабет Борн, реформа направлена на приведение пенсионной системы в равновесие к 2030 году, после чего могут потребоваться дальнейшие изменения.



За последние три десятилетия французские правительства начали ряд крупных пенсионных реформ, чтобы компенсировать старение общества и дефицит пенсий, и все они сопровождались крупными протестами. Хотя во Франции один из самых низких пенсионных возрастов в Европейском союзе, его повышение очень непопулярно. 68% французов не поддерживают это предложение, согласно опросу, проведенному Ifop - доверенным институтом изучения общественного мнения.



Профсоюзы ожидают, что в уличных маршах протеста примет участие один миллион человек, а министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что более 10 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 3 500 в Париже, позаботятся о безопасности участников марша и не позволят бунтовщикам приблизиться к местам протеста. По словам министра, власти ожидают, что около тысячи жестких "ультралевых" и "ультражелтых" попытаются сорвать мирные протесты. Дарманин сослался на участников регулярных протестов антиправительственного движения "желтые жилеты" в 2018-2019 годах.



Представитель правительства Оливье Веран попросил протестующих не превращать забастовку в паралич жизни страны.



Министр транспорта Клемен Бон признал, что в четверг будут очень значительные перебои в движении, поэтому он попросил тех, кто может, отложить свою поездку, запланированную на четверг, и работать из дома.



Управление гражданской авиации попросило авиакомпании отменить пятую часть своих рейсов в аэропорту Орли в Париже из-за забастовки авиадиспетчеров.



По данным государственной железнодорожной компании SNCF, будет курсировать только каждый третий суперэкспресс TGV. На некоторых линиях можно ожидать только каждый пятый поезд, и только 10% региональных экспрессов отправятся в четверг. Три линии парижского метро не будут открыты в четверг, а остальные линии будут открыты только в утренние и вечерние часы пик.



Рабочие нефтеперерабатывающих заводов также объявили забастовку, поэтому автомобилисты взяли штурмом несколько заправочных станций, некоторые из них были полностью опустошены. Министр, с другой стороны, считает, что "нет необходимости дозаправляться в качестве меры предосторожности", поскольку все топливные заправки пока работают.



Также будет забастовка в энергетическом секторе, поэтому ожидается снижение выработки электроэнергии.



В Париже треть школ вообще не откроется после того, как 70% учителей начальных школ и половина учащихся средних школ заявили, что они не будут посещать занятия в четверг.



Это исключительная ситуация, когда все профсоюзы призывают к предупредительным демонстрациям и забастовкам 19 и 24 января против пенсионной реформы, которую президент Эммануэль Макрон обещал в своей предвыборной кампании перед своим первым сроком в 2017 году, которую он назвал главной мерой своего второго срока, но для которой у него нет необходимого большинства в парламенте.



Марин Ле Пен, лидер правой партии "Национальное объединение", заявила, что пенсионная реформа несправедлива, и ее партия хотела предотвратить ее принятие, в то время как радикально настроенная левая партия "Непокорная Франция" охарактеризовала предложение реформы как "серьезный социальный регресс". Однако лидер оппозиционных правоцентристских республиканцев Эрик Сьотти заявил, что его партия готова проголосовать за "справедливую реформу".