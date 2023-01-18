 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.01.2023
13:27  Русский игрок НХЛ Проворов отказался одевать педерастическую майку и теперь его чморят всей Америкой
13:22  Глава РосМИД Лавров некошерно обидел мировое еврейство и американство
12:48  США уверовали в свою безнаказанность за военные преступления - The Nation
12:28  Умер советский российский кинорежиссер Николай Досталь, сын персиянки из Туркмении
12:13  Паралич жизни во Франции: все профсоюзы протестуют против пенсионной реформы Макрона
12:03  КазВыборы. Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей, - Г. Илеуова
11:19  Бишкек. В микрорайоне "Кок-Жар" отключают свет всем, кроме домов МВД и ГКНБ - депутат Таалайбек Ибраев

11:15  В Министерстве Кыр-энергетики признали, что в стране есть веерные отключения света
11:07  Уход Хафтара станет проверкой влияния России на Ливию
10:44  Казпремьер Алихан Смаилов самолично возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"
10:33  13-е покушение на Зеленского будет удачным?
08:11  Умерла советская и российская журналистка Белла Куркова
02:47  Британцы будут есть хвою вместо бифштексов?
01:34  Пакистан предложил Индии примирение на невыполнимых условиях, - В.Скосырев
00:58  Греки всенародным воем и плачем похоронили своего последнего короля Константина II Глюксбурга
00:52  Из российских резервов потекли юани, - НГ
00:45  РосВласти патриотично пустозвонят, но... не решаются даже вырубить YouTube
00:44  Дима Билан поддержал арестованного свата Нурсултана Назарбаева
00:39  Что России делать с негодяями
00:24  Китайцы догоняют россиян по доходам на душу населения, - О.Соловьева
00:11  Вера в Империю, - Иван Охлобыстин
Среда, 18.01.2023
22:46  В Казахстане предлагают ограничить сроки полномочий акимов
22:07  Форум в Давосе отправляется на свалку истории, - Ирина Алкснис
21:32  Пропасть между богатыми и бедными в мире выросла катастрофически
21:28  На три буквы: взлет и падение движения BLM
21:24  Назарбаев построил в Казахстане диктатуру прокладок
20:12  Новый Смерш поможет России? - В.Бурт
20:07  Премьер Смаилов как аманат Назарбаева, - Сапа Мекебаев
19:01  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
17:44  Россия упрощает законодательство о трудовой миграции: мигранты – за, россияне – против
16:39  Элдияр Калдарбеков освобожден от должности руководителя "Кыргызалтына"
14:48  Пора кувалдировать. В президентской администрации Путина полно предателей, - шеф ЧВК "Вагнер" Пригожин
13:58  Игорь Стрелков: РосАрмии надо не выдавливать, а окружать бандеровцев до Днепра
13:34  "Катаргейт": Ключевой фигурант коррупционного скандала в Европарламенте пошел на сделку со следствием
13:33  На узбекско-сингапурском бизнес-форуме заключены соглашения почти на $5 млрд
13:31  В Узбекистане сформируют "Корпус специализированных прокуроров"
13:15  В Казахстане пытаются сорвать проведение российского музыкального фестиваля
13:09  КазАкиматы будут наказывать за незаконное предоставление пастбищ иностранцам
11:53  В Киеве неудачно приземлился (сбит?) вертолет с руководством УкрМВД
11:46  Дешево, но много: кому Россия продает нефть, несмотря на санкции
11:44  Латинская Америка отворачивается от США и примыкает к союзу России и Китая, - Айнур Курманов
11:34  В КазГенпрокуратуре рассказали, почему не могут экстрадировать главаря оппозиции Мухтара Аблязова
10:09  Игра в тайваньскую войну, - Кирилл Утюшев
10:03  Отключение электричества. Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика
09:14  В Казани учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран
09:11  Двести офицеров спецподразделения КырНацгвардии "Пантера" могут остаться без работы
08:39  Как поставки российских истребителей Су-35 Ирану меняют ситуацию в регионе, - Ст.Тарасов
08:33  Китай вступил в эпоху "нового подхода": великий эксперимент Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
08:31  Индия опередила Китай по численности населения
07:42  В Киеве новая забава - дети ходят по квартирам и просят русские книги. Чтобы сжечь
02:15  Почта Китая выпустила прикольные марки к Году Кролика
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Паралич жизни во Франции: все профсоюзы протестуют против пенсионной реформы Макрона
12:13 19.01.2023

В общенациональной забастовке, которая пройдет во Франции сегодня, 19 января, все профсоюзы протестуют против запланированной правительством пенсионной реформы. По прогнозам, остановка работы приведет к серьезным нарушениям в дорожном движении и окажет сильное влияние на образование. К забастовке присоединятся 70% учителей начальных школ и половина учителей средних школ.

С помощью реформы правительство постепенно повысит пенсионный возраст с нынешних 62 лет до 2030 года до 64 лет и в то же время повысит ежемесячный размер минимальной пенсии почти для 2 млн пенсионеров до 1 200 евро. Согласно предложению, полная пенсия по старости с 2027 года будет назначаться после 43 лет работы или службы. По словам премьер-министра Элизабет Борн, реформа направлена на приведение пенсионной системы в равновесие к 2030 году, после чего могут потребоваться дальнейшие изменения.

За последние три десятилетия французские правительства начали ряд крупных пенсионных реформ, чтобы компенсировать старение общества и дефицит пенсий, и все они сопровождались крупными протестами. Хотя во Франции один из самых низких пенсионных возрастов в Европейском союзе, его повышение очень непопулярно. 68% французов не поддерживают это предложение, согласно опросу, проведенному Ifop - доверенным институтом изучения общественного мнения.

Профсоюзы ожидают, что в уличных маршах протеста примет участие один миллион человек, а министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что более 10 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 3 500 в Париже, позаботятся о безопасности участников марша и не позволят бунтовщикам приблизиться к местам протеста. По словам министра, власти ожидают, что около тысячи жестких "ультралевых" и "ультражелтых" попытаются сорвать мирные протесты. Дарманин сослался на участников регулярных протестов антиправительственного движения "желтые жилеты" в 2018-2019 годах.

Представитель правительства Оливье Веран попросил протестующих не превращать забастовку в паралич жизни страны.

Министр транспорта Клемен Бон признал, что в четверг будут очень значительные перебои в движении, поэтому он попросил тех, кто может, отложить свою поездку, запланированную на четверг, и работать из дома.

Управление гражданской авиации попросило авиакомпании отменить пятую часть своих рейсов в аэропорту Орли в Париже из-за забастовки авиадиспетчеров.

По данным государственной железнодорожной компании SNCF, будет курсировать только каждый третий суперэкспресс TGV. На некоторых линиях можно ожидать только каждый пятый поезд, и только 10% региональных экспрессов отправятся в четверг. Три линии парижского метро не будут открыты в четверг, а остальные линии будут открыты только в утренние и вечерние часы пик.

Рабочие нефтеперерабатывающих заводов также объявили забастовку, поэтому автомобилисты взяли штурмом несколько заправочных станций, некоторые из них были полностью опустошены. Министр, с другой стороны, считает, что "нет необходимости дозаправляться в качестве меры предосторожности", поскольку все топливные заправки пока работают.

Также будет забастовка в энергетическом секторе, поэтому ожидается снижение выработки электроэнергии.

В Париже треть школ вообще не откроется после того, как 70% учителей начальных школ и половина учащихся средних школ заявили, что они не будут посещать занятия в четверг.

Это исключительная ситуация, когда все профсоюзы призывают к предупредительным демонстрациям и забастовкам 19 и 24 января против пенсионной реформы, которую президент Эммануэль Макрон обещал в своей предвыборной кампании перед своим первым сроком в 2017 году, которую он назвал главной мерой своего второго срока, но для которой у него нет необходимого большинства в парламенте.

Марин Ле Пен, лидер правой партии "Национальное объединение", заявила, что пенсионная реформа несправедлива, и ее партия хотела предотвратить ее принятие, в то время как радикально настроенная левая партия "Непокорная Франция" охарактеризовала предложение реформы как "серьезный социальный регресс". Однако лидер оппозиционных правоцентристских республиканцев Эрик Сьотти заявил, что его партия готова проголосовать за "справедливую реформу".

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674119580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял закон об органах военной полиции
- Расширить пул новых индустриальных проектов в РК поручил Алихан Смаилов
- Ерлан Карин провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
- Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей
- Е. Жамаубаев провел совещание по децентрализации системы госуправления
- Казахстанцы переплачивают за электроэнергию до 2 трлн тг в год
- В Мажилисе связали высокий рост инфляции с внутренними факторами
- Повышение доходов, строительство медцентров и школ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  