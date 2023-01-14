США уверовали в свою безнаказанность за военные преступления - The Nation

12:48 19.01.2023

14 января 2023



Руководство Соединенных Штатов пребывает в уверенности, что имеет право безнаказанно совершать военные преступления, которые неподсудны международным судебным инстанциям.



Об этом написала в своей статье для американского либерального издания The Nation обозреватель Ребекка Гордон. Ее материал посвящен отказу США подписать договор Международного уголовного суда (МУС) - Римский статут, из-за чего американских граждан нельзя судить по законам международного уголовного права.



"В отличие от граждан других стран, у нас есть „конституционные права", которые, очевидно, включают право безнаказанно совершать военные преступления",

- констатирует Гордон.

Она напомнила, что Вашингтон какое-то время пытался подписать этот документ, однако Сенат отказался его ратифицировать, а со времен Билла Клинтона американские лидеры не выказывали желания признать международный договор.



Обозреватель подчеркнула, что чувство безнаказанности США находит подтверждение в астрономических затратах на оборонный комплекс. Она напомнила, что за счет бюджета США содержится примерно 750 признанных военных баз минимум в 80 странах мира.



Кроме того, президент страны Джо Байден одобрил проект бюджета в 1,7 триллиона долларов на 2023 год, из них половина суммы "будет потрачена на оборону", говорится в статье. При этом чувство безнаказанности толкает США на развязывание вооруженных конфликтов, как это случилось в Ираке в 2003 году.



Как сообщало EADaily, ранее американский политик Джеффри Янг призвал судить президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, его заместителя Викторию Нуланд и советника по госбезопасности Джейка Салливана за убийства мирных жителей Донбасса.