|США уверовали в свою безнаказанность за военные преступления - The Nation
12:48 19.01.2023
14 января 2023
Руководство Соединенных Штатов пребывает в уверенности, что имеет право безнаказанно совершать военные преступления, которые неподсудны международным судебным инстанциям.
Об этом написала в своей статье для американского либерального издания The Nation обозреватель Ребекка Гордон. Ее материал посвящен отказу США подписать договор Международного уголовного суда (МУС) - Римский статут, из-за чего американских граждан нельзя судить по законам международного уголовного права.
"В отличие от граждан других стран, у нас есть „конституционные права", которые, очевидно, включают право безнаказанно совершать военные преступления",
- констатирует Гордон.
Она напомнила, что Вашингтон какое-то время пытался подписать этот документ, однако Сенат отказался его ратифицировать, а со времен Билла Клинтона американские лидеры не выказывали желания признать международный договор.
Обозреватель подчеркнула, что чувство безнаказанности США находит подтверждение в астрономических затратах на оборонный комплекс. Она напомнила, что за счет бюджета США содержится примерно 750 признанных военных баз минимум в 80 странах мира.
Кроме того, президент страны Джо Байден одобрил проект бюджета в 1,7 триллиона долларов на 2023 год, из них половина суммы "будет потрачена на оборону", говорится в статье. При этом чувство безнаказанности толкает США на развязывание вооруженных конфликтов, как это случилось в Ираке в 2003 году.
Как сообщало EADaily, ранее американский политик Джеффри Янг призвал судить президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, его заместителя Викторию Нуланд и советника по госбезопасности Джейка Салливана за убийства мирных жителей Донбасса.