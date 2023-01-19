Глава РосМИД Лавров некошерно обидел мировое еврейство и американство

13:22 19.01.2023

Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе



19 января 2023,

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен извиниться за сравнение политики США с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера уничтожить европейское еврейство. Об этом 18 января говорится в заявлении Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).



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"Мы потрясены и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером 6 млн евреев во время холокоста", - приводятся на сайте конгресса слова президента ЕЕК Ариэля Музиканта.



Он добавил, что высказывание Лаврова является искажением холокоста на базовом уровне, и призвал его недвусмысленно извиниться и отозвать свои комментарии.



Днем ранее глава МИД РФ заявил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить "русский вопрос". Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с политикой Гитлера, который хотел решить "еврейский вопрос".



После заявления Лаврова о действиях США против России посол РФ в Канаде Олег Степанов был вызван в МИД страны. Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли назвала высказывания главы МИД РФ антисемитскими.



Также в Белом доме назвали данные высказывания главы МИД РФ оскорбительными, смехотворными и абсурдными.