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Русский игрок НХЛ Проворов отказался одевать педерастическую майку и теперь его чморят всей Америкой
13:27 19.01.2023

Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов отказался участвовать в акции клуба. Причина - религиозные убеждения.
Рано или поздно это должно было случиться с российскими игроками НХЛ. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов отказался надевать на разминку перед матчем с "Анахаймом" майку с радужными цветами. Не стал - и все. Пропустил разминку, а затем принял участие в матче. Теперь хочется просто пожелать сил Ивану пройти через все испытания.

Отношения Проворова с "Флайерз" и без этого были напряженными. Уже не первый месяц ходят разговоры о том, что защитник недоволен системой, недоволен менеджерами и настаивает на обмене. Из офиса "летчиков" через вбросы СМИ дают понять, что само руководство не в восторге от игры российского защитника, но при этом в клубе отношения с хоккеистом в открытую не рвут, а даже размышляют о продлении контракта, который будет действовать еще полтора сезона.

Новый скандал никому не идет на пользу. В ближайшие дни "Филадельфии" придется объясняться перед общественностью, заверять, что они поддерживают все движения в Америке, видимо, придется потратиться на взнос в какой-нибудь безумный фонд. Тяжело придется и хоккеисту. Уверен, что у Проворова будут постоянно интересоваться демаршем, а на клуб станут давить полусумасшедшие организации, в том числе и через спонсоров.

Отрадно, что главный тренер "Флайерз" Джон Торторелла поддержал игрока. Заявил, что у Ивана собственные убеждения (было сказано, что он "верен религии", но там могут быть разные интерпретации этой фразы), так что ему даже не пришло в голову оставить хоккеиста в запасе. Проворов провел на льду в этой встрече 23 минуты, заработал показатель полезности "плюс 1", сыграв в меньшинстве почти четыре минуты.

Но аргументы Тортореллы просто не услышат. Сейчас на Ивана могут спустить всех собак. И ситуация неоднозначная. Это же была акция клуба. А клуб платит Проворову зарплату, хоккеист обязан участвовать в таких мероприятиях. Кроме того, вся команда вышла в этих майках. Наверняка какие-то игроки тоже были не в восторге от происходящего, но подчинились. Это все так.

Однако Проворов имеет полное право не поддерживать движение ЛГБТ. По любым причинам. И называть его гомофобом (а уже раздаются и такие заявления) никто не в праве. В конце концов, он ведь не ходит на погромы, не делает ничего плохого. Просто не хочет участвовать в непонятной акции, и никто не должен заставлять его менять свое мнение. США же свободная страна? Кому-то нравится, кому-то не нравится, в случае чего вспоминают про какую-то поправку в конституции.

Беда в том, что сейчас в США общественные установки сместились от демократических. Неучастие в таких популистских акциях (какое дело Ивану вообще до ЛГБТ, он играет в хоккей, отстаньте от него!) приравнивается к протесту, что совсем неправильно. Отметим последовательность Ивана. Он ведь не первый раз попадает в похожую историю.

Помните, совсем недавно у всех российских игроков спрашивали, что они думают об известном конфликте. Проворов вскипел на пресс-конференции, заявив, что он свои мысли оставит при себе, ему могут задавать только вопросы, касающиеся хоккея. Этим он разозлил журналистов, но формально Иван был прав. Про хоккей он же не отказывается говорить.

Надеемся, что "Филадельфия" выберет правильную тактику. В конце концов, Проворову и правда религия не позволяет поддерживать такие движения. И относитесь к нему соответствующе, если вы уважаете всех. Но, кажется, замять скандал не удастся. У хоккеиста теперь будут серьезные проблемы. Не исключено, что его попытаются выдавить из лиги, хотя он и не нарушал никаких законов. Надеемся, правда, что до этого не дойдет.

Иван Проворов

Источник - sport-express.ru
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