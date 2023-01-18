Китайские и российские палеоантропологи восстановили облик мальчика-неандертальца из пещеры Тешик-Таш

15:21 19.01.2023

Облик мальчика-неандертальца, восстановленный с помощью технологии цифровой 3D-реставрации. /Фото: Синьхуа/



Чанчунь, 17 января /Синьхуа/ -- На днях группа палеоантропологов Цзилиньского университета продемонстрировала облик мальчика-неандертальца, восстановленный с помощью технологии цифровой 3D-реставрации на основе его черепа, который был обнаружен в палеолитической пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана.



Это первый случай, когда окаменелый человеческий череп был восстановлен при помощи 3D-реставрации с использованием компьютера. Он также является важным достижением в области палеоархеологической экспозиции, которого добилась Международная совместная биоархеологическая лаборатория по изучению изменений окружающей среды и адаптации человека на территории Евразии - первая совместная лаборатория в области археологии, созданная Китаем и Россией.



Окаменелый череп, который принадлежал ювенильному неандертальцу в возрасте 8-9 лет, жившего примерно от 300 тыс. до 40 тыс. лет назад, был обнаружен в 1938 году.



По словам директора Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академика РАН Александры Петровны Бужиловой, эта окаменелость является первой окаменелостью неандертальца, обнаруженной в Азии. Этот череп также является единственным сохранившемся целиком черепом так называемого азиатского неандертальца. Его открытие доказало, что неандертальцы двигались в сторону востока.



Новая реконструкция сделала облик мальчика-неандертальца более достоверным, а также подчеркнула его индивидуальные особенности, заявила А. Бужилова.



Эксперты считают, что новая реконструкция не только наглядно показывает облик доисторических людей района Евразии, но и предоставляет новые идеи для дальнейшего изучения и отображения морфологических особенностей неандертальцев в Центральной Азии и их приспособляемости к окружающей среде.



Группа биоархеологов Цзилиньского университета надеется на сотрудничество с российскими коллегами по более актуальным академическим вопросам и на дальнейшее углубление обменов и сотрудничества между исследователями двух стран в гуманитарной науке, заявил глава группы Чжан Цюаньчао.