Российский гамбит: Индия и Китай могут снять дизельные сливки в Европе

15:28 19.01.2023

После того как ЕС запретит 5 февраля импорт российских нефтепродуктов, Индия и Китай могут стать основными поставщиками топлива в Европу. Произведенные из российского сырья продукты не подпадают под санкции. России в этой ситуации придется экспортировать больше нефти, что не очень выгодно компаниям, или азиатские страны станут крупными потребителями российских продуктов, еще больше нарастив экспорт дизтоплива и бензина из российской нефти, полагают эксперты.



Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в Европу после того, как страны ЕС запретят импорт из России. Как сообщает Bloomberg, в последние месяцы страна увеличила экспорт топлива и часть направляется в Европу.



"Экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в сутки в течение первой половины этого года", - сказали агентству эксперты. Получится до 90 млн баррелей, тогда как Россия в прошлом году, по данным Vortexa, экспортировала в страны ЕС 220 млн баррелей.



Юджин Линделл из Facts Global Energy считает, что компенсировать такой объем сложно, но возможно.



Отчасти планы Китая подтверждает информация о квотах на экспорт нефтепродуктов в 2023 году. Так, в рамках первого раунда Пекин увеличил объем с 13 млн тонн до 17 млн.



Что касается Индии, то она уже нарастила продажу нефтепродуктов в Европу. Например, Нидерланды, которые являются нефтяным хабом, вышли на третье место по объемам индийского импорта, сообщает местная The Economic Times.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечает, что этот эффект происходит из-за перенаправления российской нефти.



"Новые потребители не только закупают ее для себя, но и для переработки для экспорта. Массово это делает Индия. Она поставляет в основном дизельное топливо в Европу. Китай - в меньшей степени. При высокой скидке на сырье это выгодно, так как продажная стоимость нефтепродуктов покрывает и двойное и затратное транспортное плечо по доставке нефти в Азию и экспорту нефтепродуктов в Европу", - говорит ведущий аналитик ФНЭБ.



Такая ситуация позволила России стабилизировать экспорт нефти в 2022 году, замечает Игорь Юшков.



"Возможно, с 5 февраля, когда вступят в силу запрет на импорт нефтепродуктов в ЕС и потолок цен на них, нам придется сманеврировать в сторону увеличения экспорта нефти. Это не совсем приемлемо, но так складывается ситуация. Тем более что лояльного нам флота все-таки больше сырьевого, чем нефтепродуктового, - продолжает ведущий аналитик ФНЭБ. - Если же танкеров будет достаточно, то еще больше усилятся обменные операции. Так как нефтепродукты из российской нефти не подпадают ни под какие ограничения, то может сложиться такая картина. Наши нефтепродукты азиаты будут покупать для себя, а нефтепродукты из российской нефти будут экспортировать в еще большем объеме".



"Скорее всего, так и будет, недостающие объемы Китай будет закупать в России. Вопрос в логистических возможностях получать дизель из России, но в этом случае как раз должен помочь новый железнодорожный мост между Нижнеленинским и Тунцзяном, забрав часть угольных объемов", - говорит независимый эксперт Максим Худалов. Он отмечает, что экспорту российских нефтепродуктов помогут и турецкие трейдеры.



"Определенно, проблемы будут иметь место, но в течение года есть надежда, что логистика экспорта нефтепродуктов будет трансформирована", - замечает Максим Худалов.



Как сообщало EADaily, из-за скидок на российскую нефть бюджет страны может недосчитаться в этом году только по экспорту сырья более 2 трлн рублей нефтегазовых доходов - до 10% всех доходов. Если в бюджете на 2023 год стоимость нефти заложена на уровне $ 70 за баррель, то уже в декабре 2022 года Минфин России сообщал о средней цене российского сорта Urals в $ 50.