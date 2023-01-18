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В Таджикистане начали производить мобильные телефоны - кнопочные VirаВ Таджикистане начали производить мобильные телефоны - кнопочные Virа
15:29 19.01.2023

Таджикистан все-таки производит кнопочные мобильные телефоны Vira

Фозилджон Фатуллоев, Asia-Plus

Мы побывали в производственном цеху и узнали все параметры первого таджикского мобильника.

Двухсимкартный телефон Vira уже месяц производится в Таджикистане с маркировкой "Made in Tajikistan". Бренд принадлежит компании ООО "Ориен электрони". Разбираемся, что он собой представляет и какие у него преимущества и технические характеристики.

Напомним, что об отечественном производителе никто особо не знал. Лишь в социальных сетях появились слухи о производстве отечественных мобильных телефонов. В министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана и даже представители бизнеса в один голос говорили нам, что впервые об этом слышат.

Но после статьи "Азия-Плюс", компания – производитель сама вышла на нас, чтобы рассказать о своей продукции.

Как выяснилось, Таджикистан все-таки производит отечественные телефоны - Virа. На персидском языке слово "Vira" ("Виро" - синоним слова "зирак") означает "умный".

Первая модель таджикского телефона "Vira Model V1" собирается в Душанбе. Запчасти и комплектующие телефона ввозятся из таких стран, как Таиланд, Корея, Китай, Тайвань и др.

"Мы недавно начали продавать Vira в ЦУМе и "Садбарге". Пока они есть только в столице. В дальнейшем мы планируем продавать их и в других регионах. Ежегодно планируем обновлять модификацию телефона и выпускать по три новых модели Vira. Возможно, к 2024 или раньше мы уже выпустим телефон с сенсорным экраном", – сказал "Азия-Плюс" директор компании "Ориен электрони" Даниел Хусейни.

Он не сказал, по какой цене продается телефон, потому что сейчас они изучают рынок, поэтому сумма может меняться.

Технические характеристики

Корреспонденту "Азия-Плюс" удалось побывать в производственном цеху и увидеть, как собирают таджикский телефон.

Телефон производиться на базе операционной системы Java со встроенной памятью 100 мегабайтов. В него можно установить 32 гигабайта дополнительной флеш-памяти.

Имеет фронтальную камеру 1,3 мегапикселей со вспышкой.

С помощью этого телефона можно слушать радио без дополнительных приложений и гарнитур. Обычно телефонам, чтобы подключиться к радио нужна либо дополнительная гарнитура, либо приложение с интернетом, а у этого телефона прямое подключение к волнам радио.

Более того, у обычных современных кнопочных телефонов стандартные 800 мегамперов, которые позволяют пользоваться телефоном около 2-3 дней, а у Vira 1200 мегамперов, что позволяет пользоваться им без дополнительной зарядки около 4-5 дней.

Стандарт связи: 2G до 1900 mhZ (мегагерца) частоты.

Интерфейс и операционная система телефона сделаны на 4 языках - английском, персидском, турецком и русском, потому что компания планирует наладить экспорт своей продукции и выйти на другие зарубежные рынки.

В компании также сообщили, что в отличие от большинства сенсорных телефонов, которые отключаются или допускают сбои при низких температурах, отечественный Vira будет исправно работать даже при -30 градусов по Цельсию.

Компания дает год гарантии качества и исправности.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674131340


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