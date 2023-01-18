Путин окунулся в крещенскую прорубь. Где-то в секретном месте

15:50 19.01.2023

"Президент принимал участие в крещенских купания, делал это в Подмосковье. Видео или фото материалов нет, просто сообщаем, что последовал своей традиции", - отметил он.



Ранее в этот день традиционные крещенские купания прошли в том числе возле главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. По информации "Известий", для купаний подготовили 14 крестообразных купелей. Рядом с каждой из них поставили палатки, где участники могут согреться и попить горячего чаю.



В прошлом году Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях в связи с эпидемиологическими условиями. При этом Песков добавил, что участие в крещенских купаниях - личное дело каждого.



Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.