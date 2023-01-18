 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европарламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства России
16:17 19.01.2023

Сергей Сторожев

"За" - 472 голоса,
"Против" - 19 голосов
Воздержались - 33

Резолюция не обязательна для исполнения
Европарламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства России, сообщается на сайте органа. Отмечается, что резолюция не обязательна для исполнения.

Создание трибунала, утверждают депутаты Европарламента, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины. По мнению членов органа, политическое и военное руководство в России и Беларуси должно быть привлечено к ответственности.

Они также подчеркивают, что подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно и должна быть сосредоточена на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной. Киевские и международные органы, по мнению членов Европарламента, должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем.

Ранее Readovka писала
о том, что Европарламент одобрил резолюцию о признании России "страной-спонсором терроризма".

Источник - Readovka
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