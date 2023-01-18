Отражать... рожать... ржать. Песков продолжает сотрясать воздух пустыми угрозами

16:53 19.01.2023

Песков предупредил США о последствиях поставок вооружения на Украину для ударов по России

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова



Александр ГАМОВ



В четверг, 19 января, журналист "Комсомольской правды" предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему:



… - Наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов уже заявил, что Вооруженные Силы России не оставят без ответа удары по территории государства, то есть России, включая Крым. Таким образом он отреагировал на заявление западных политиков о скорых поставках Украине современной бронетехники и на слова официального представителя Госдепа Прайса о "допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму". Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, отражает ли мнение нашего дипломата Антонова точку зрения России на эти заявления? И что об этом думают в Кремле?



Вот что - дословно - сказал Песков:



- Слушайте, сам по себе вопрос чуть-чуть неправильно сформулирован: отражает ли? Антонов – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в США. Как он может не означать?..



(Видимо, пресс-секретарь хотел сказать: "Как он может не отражать?")



- Извините, - сказал я.



- …Нашу страну и президента. Вот вы спрашиваете, просто поправляю. "Комсомолка" не должна таких ляпов допускать.



- Приношу свои извинения.



- Да, разумеется, - продолжил Песков. - отражает.



Разумеется, эта сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории…



Хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории. Я имею в виду наши новые регионы.



Это потенциально чрезвычайно опасно, это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего, с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности.



Дмитрий Песков предупредил Вашингтон о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по России