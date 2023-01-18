Отражать... рожать... ржать. Песков продолжает сотрясать воздух пустыми угрозами

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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16:53 19.01.2023

Песков предупредил США о последствиях поставок вооружения на Украину для ударов по России
Пресс-секретарь президента ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова

Александр ГАМОВ

В четверг, 19 января, журналист "Комсомольской правды" предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему:

… - Наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов уже заявил, что Вооруженные Силы России не оставят без ответа удары по территории государства, то есть России, включая Крым. Таким образом он отреагировал на заявление западных политиков о скорых поставках Украине современной бронетехники и на слова официального представителя Госдепа Прайса о "допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму". Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, отражает ли мнение нашего дипломата Антонова точку зрения России на эти заявления? И что об этом думают в Кремле?

Вот что - дословно - сказал Песков:

- Слушайте, сам по себе вопрос чуть-чуть неправильно сформулирован: отражает ли? Антонов – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в США. Как он может не означать?..

(Видимо, пресс-секретарь хотел сказать: "Как он может не отражать?")

- Извините, - сказал я.

- …Нашу страну и президента. Вот вы спрашиваете, просто поправляю. "Комсомолка" не должна таких ляпов допускать.

- Приношу свои извинения.

- Да, разумеется, - продолжил Песков. - отражает.

Разумеется, эта сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории…

Хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории. Я имею в виду наши новые регионы.

Это потенциально чрезвычайно опасно, это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего, с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности.

Дмитрий Песков предупредил Вашингтон о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по России

Источник - KP.RU
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