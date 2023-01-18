В Таджикистане новый начальник Миграционной службы - Иматшо Нодирзода и другие назначения

17:05 19.01.2023

В Таджикистане новый начальник Миграционной службы. Есть и другие кадровые перестановки



Кого еще назначили и освободили?



В результате очередных кадровых перестановок в Таджикистане сегодня, 19 января, освобождены от занимаемых должностей и заменены другими чиновниками ряд руководителей структур Минтруда, Агентства по статистике, Телерадиокомитета и НИАТ "Ховар".



Новые назначения

Как сообщает пресс-служба главы государства, постановлениями правительства назначены:



Иматшо Нодирзода начальником Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения РТ.



Абдурахмон Ашурализода директором Агентства труда и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения РТ.



Киемиддин Давлатзода заместителем министра труда, миграции и занятости населения РТ.



Сафарали Махмадзода начальником Службы по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения РТ.



Субхиддин Шамсиддинзода директором Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар". Ранее он занимал должность первого зампредседателя Комитета по телевидению и радио при правительстве РТ.



Освобождены от должности

Распоряжениями президента страны освобождены от занимаемой должности заместитель директора Агентства по статистике при президенте РТ Киемиддин Давлатзода в связи с переходом на другую работу, а также замдиректора Государственного учреждения "Национальный музей" Исполнительного аппарата президента РТ Шахлобону Нуъмон в связи с уходом на пенсию.



Постановлениями правительства Бобохон Баротзода снят с должности директора Агентства труда и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в связи с уходом на пенсию, а Тохир Каримзода от должности начальника Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в связи с переходом на другую работу.



Также Дустмурод Муродзода освобожден от должности начальника Службы по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в связи с переходом на другую работу, а Саидали Сиддик снят с должности директора Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" в связи с уходом на пенсию.



Выборы народных заседателей военных судов

Согласно указу президента, с 1 по 14 февраля будут проведены выборы народных заседателей военных судов гарнизонов.



Командованию воинских частей и структур, в которых предусмотрена военная служба, по согласованию с председателями городов и районов, на территории которых они расположены, указано обеспечить проведение выборов народных заседателей военных судов гарнизонов в соответствии с Положением о народных заседателях.