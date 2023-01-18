|В Таджикистане новый начальник Миграционной службы - Иматшо Нодирзода и другие назначения
17:05 19.01.2023
В Таджикистане новый начальник Миграционной службы. Есть и другие кадровые перестановки
Кого еще назначили и освободили?
В результате очередных кадровых перестановок в Таджикистане сегодня, 19 января, освобождены от занимаемых должностей и заменены другими чиновниками ряд руководителей структур Минтруда, Агентства по статистике, Телерадиокомитета и НИАТ "Ховар".
Новые назначения
Как сообщает пресс-служба главы государства, постановлениями правительства назначены:
Иматшо Нодирзода начальником Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения РТ.
Абдурахмон Ашурализода директором Агентства труда и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения РТ.
Киемиддин Давлатзода заместителем министра труда, миграции и занятости населения РТ.
Сафарали Махмадзода начальником Службы по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения РТ.
Субхиддин Шамсиддинзода директором Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар". Ранее он занимал должность первого зампредседателя Комитета по телевидению и радио при правительстве РТ.
Освобождены от должности
Распоряжениями президента страны освобождены от занимаемой должности заместитель директора Агентства по статистике при президенте РТ Киемиддин Давлатзода в связи с переходом на другую работу, а также замдиректора Государственного учреждения "Национальный музей" Исполнительного аппарата президента РТ Шахлобону Нуъмон в связи с уходом на пенсию.
Постановлениями правительства Бобохон Баротзода снят с должности директора Агентства труда и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в связи с уходом на пенсию, а Тохир Каримзода от должности начальника Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в связи с переходом на другую работу.
Также Дустмурод Муродзода освобожден от должности начальника Службы по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в связи с переходом на другую работу, а Саидали Сиддик снят с должности директора Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" в связи с уходом на пенсию.
Выборы народных заседателей военных судов
Согласно указу президента, с 1 по 14 февраля будут проведены выборы народных заседателей военных судов гарнизонов.
Командованию воинских частей и структур, в которых предусмотрена военная служба, по согласованию с председателями городов и районов, на территории которых они расположены, указано обеспечить проведение выборов народных заседателей военных судов гарнизонов в соответствии с Положением о народных заседателях.