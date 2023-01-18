Роспремьер Мишустин прибыл в Туркмению для участия в бизнес-форуме

19:32 19.01.2023

Премьер-министр РФ начнет рабочую программу с посещения совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина

АШХАБАД, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал первый в нынешнем году зарубежный визит. В четверг он прибыл в Ашхабад, где примет участие в пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума.



Мишустин начнет рабочую программу с посещения совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина.



Как ранее сообщила пресс-служба кабмина, у председателя правительства РФ в ходе визита также запланированы переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-туркменского взаимодействия. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.



Российско-туркменский бизнес-форум проводится для углубления двустороннего торгово-экономического и промышленного сотрудничества. В четверг состоится пленарное заседание форума, на нем Мишустин и зампред кабинета министров Туркмении Рашид Мередов выступят со вступительным словом. Также состоятся заседания пяти круглых столов, на них обсудят развитие кооперации в промышленности, транспорте, образовании, цифровой сфере и в области инфраструктурных внешнеэкономических проектов.



В пятницу, во второй день форума, пройдет заседание Российско-туркменского делового совета, состоятся встречи в формате В2В и В2G.



С российской стороны участие в мероприятии подтвердили более 300 представителей деловых кругов и организаций.