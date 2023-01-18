 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.01.2023
19:32  Роспремьер Мишустин прибыл в Туркмению для участия в бизнес-форуме
17:05  В Таджикистане новый начальник Миграционной службы - Иматшо Нодирзода и другие назначения
16:53  Отражать... рожать... ржать. Песков продолжает сотрясать воздух пустыми угрозами
16:17  Европарламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства России
15:54  Определена дата 6-го саморазгона Казахского Парламента - 19 марта
15:50  Путин окунулся в крещенскую прорубь. Где-то в секретном месте
15:29  В Таджикистане начали производить мобильные телефоны - кнопочные Virа

15:28  Российский гамбит: Индия и Китай могут снять дизельные сливки в Европе
15:21  Китайские и российские палеоантропологи восстановили облик мальчика-неандертальца из пещеры Тешик-Таш
15:19  Серый флот, да не тот: почему танкеры везут российскую нефть задорого
13:27  Русский игрок НХЛ Проворов отказался одевать педерастическую майку и теперь его чморят всей Америкой
13:22  Глава РосМИД Лавров некошерно обидел мировое еврейство и американство
12:48  США уверовали в свою безнаказанность за военные преступления - The Nation
12:28  Умер советский российский кинорежиссер Николай Досталь, сын персиянки из Туркмении
12:13  Паралич жизни во Франции: все профсоюзы протестуют против пенсионной реформы Макрона
12:03  КазВыборы. Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей, - Г. Илеуова
11:19  Бишкек. В микрорайоне "Кок-Жар" отключают свет всем, кроме домов МВД и ГКНБ - депутат Таалайбек Ибраев
11:15  В Министерстве Кыр-энергетики признали, что в стране есть веерные отключения света
11:07  Уход Хафтара станет проверкой влияния России на Ливию
10:44  Казпремьер Алихан Смаилов самолично возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"
10:33  13-е покушение на Зеленского будет удачным?
08:11  Умерла советская и российская журналистка Белла Куркова
02:47  Британцы будут есть хвою вместо бифштексов?
01:34  Пакистан предложил Индии примирение на невыполнимых условиях, - В.Скосырев
00:58  Греки всенародным воем и плачем похоронили своего последнего короля Константина II Глюксбурга
00:52  Из российских резервов потекли юани, - НГ
00:45  РосВласти патриотично пустозвонят, но... не решаются даже вырубить YouTube
00:44  Дима Билан поддержал арестованного свата Нурсултана Назарбаева
00:39  Что России делать с негодяями
00:24  Китайцы догоняют россиян по доходам на душу населения, - О.Соловьева
00:11  Вера в Империю, - Иван Охлобыстин
Среда, 18.01.2023
22:46  В Казахстане предлагают ограничить сроки полномочий акимов
22:07  Форум в Давосе отправляется на свалку истории, - Ирина Алкснис
21:32  Пропасть между богатыми и бедными в мире выросла катастрофически
21:28  На три буквы: взлет и падение движения BLM
21:24  Назарбаев построил в Казахстане диктатуру прокладок
20:12  Новый Смерш поможет России? - В.Бурт
20:07  Премьер Смаилов как аманат Назарбаева, - Сапа Мекебаев
19:01  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
17:44  Россия упрощает законодательство о трудовой миграции: мигранты – за, россияне – против
16:39  Элдияр Калдарбеков освобожден от должности руководителя "Кыргызалтына"
14:48  Пора кувалдировать. В президентской администрации Путина полно предателей, - шеф ЧВК "Вагнер" Пригожин
13:58  Игорь Стрелков: РосАрмии надо не выдавливать, а окружать бандеровцев до Днепра
13:34  "Катаргейт": Ключевой фигурант коррупционного скандала в Европарламенте пошел на сделку со следствием
13:33  На узбекско-сингапурском бизнес-форуме заключены соглашения почти на $5 млрд
13:31  В Узбекистане сформируют "Корпус специализированных прокуроров"
13:15  В Казахстане пытаются сорвать проведение российского музыкального фестиваля
13:09  КазАкиматы будут наказывать за незаконное предоставление пастбищ иностранцам
11:53  В Киеве неудачно приземлился (сбит?) вертолет с руководством УкрМВД
11:46  Дешево, но много: кому Россия продает нефть, несмотря на санкции
11:44  Латинская Америка отворачивается от США и примыкает к союзу России и Китая, - Айнур Курманов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Роспремьер Мишустин прибыл в Туркмению для участия в бизнес-форуме
19:32 19.01.2023

Премьер-министр РФ начнет рабочую программу с посещения совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина
АШХАБАД, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал первый в нынешнем году зарубежный визит. В четверг он прибыл в Ашхабад, где примет участие в пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума.

Мишустин начнет рабочую программу с посещения совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина.

Как ранее сообщила пресс-служба кабмина, у председателя правительства РФ в ходе визита также запланированы переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-туркменского взаимодействия. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Российско-туркменский бизнес-форум проводится для углубления двустороннего торгово-экономического и промышленного сотрудничества. В четверг состоится пленарное заседание форума, на нем Мишустин и зампред кабинета министров Туркмении Рашид Мередов выступят со вступительным словом. Также состоятся заседания пяти круглых столов, на них обсудят развитие кооперации в промышленности, транспорте, образовании, цифровой сфере и в области инфраструктурных внешнеэкономических проектов.

В пятницу, во второй день форума, пройдет заседание Российско-туркменского делового совета, состоятся встречи в формате В2В и В2G.

С российской стороны участие в мероприятии подтвердили более 300 представителей деловых кругов и организаций.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674145920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял закон об органах военной полиции
- Расширить пул новых индустриальных проектов в РК поручил Алихан Смаилов
- Ерлан Карин провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
- Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей
- Е. Жамаубаев провел совещание по децентрализации системы госуправления
- Казахстанцы переплачивают за электроэнергию до 2 трлн тг в год
- В Мажилисе связали высокий рост инфляции с внутренними факторами
- Повышение доходов, строительство медцентров и школ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  