Чемпионскую корону по шахматам разыграют в Астане

00:04 20.01.2023

Астана примет Чемпионат мира ФИДЕ по шахматам 2023, сообщает пресс-служба Федерации шахмат.



"Чемпионат мира по шахматам 2023 пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая. а шахматную корону будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия в матче", – говорится в сообщении.



В Федерации считают, что проведение чемпионата в нашей стране имеет очевидные преимущества из-за географического положения и опыта проведения мировых шахматных соревнований.



Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил, что впервые в истории шахмат гроссмейстер из Китая будет бороться за звание чемпиона мира. "Мы ожидаем огромный интерес к этому событию со стороны Китая. Это возможность, которой мы должны воспользоваться для продвижения шахмат в Азии", - считает Дворкович.