У депутата КазПарламента Азамата Абильдаева отнимают мандат за поддержку России

00:05 20.01.2023

Депутата мажилиса Азамата Абильдаева, ранее публично поддержавшего президента РФ Владимира Путина и вторжение России в Украину, исключили из партии "Ақ жол", сообщает пресс-служба партии.



"Согласно решению Национального совета (партии – КазТАГ): 1. Было принято решение об исключении Абилдаева из демократической партии "Ак жол"; 2. В связи с этим партия "Ак жол" направила в ЦИК письмо о прекращении депутатского мандата Абилдаева", - говорится в сообщении в четверг.



Ранее Абильдаев в интервью "Радио Азаттык" заявил, что поддерживает Путина и вторжение России в Украину. По его мнению, украинские лидеры являются "нацистами", а народ Украины, как заявил депутат, до лета схватит президента Владимира Зеленского и предаст его суду.