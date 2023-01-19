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Прибалты готовы включить заднюю: а если Украина проиграет? - П.Игнатавичюс
00:27 20.01.2023

ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС | 19.01.2023

Пораженческие настроения не рассеиваются

Маргус Лайдре, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской республики в Российской Федерации, сделал для страны пребывания прогноз на 2023 год. Издание Eesti Paevaleht отмечает: глава дипмиссии заявил: "СССР рухнул со скрипом, Россия рухнет с треском".

Лайдре предполагает, что бои на левобережье Днепра и в Донбассе будут идти в течение длительного времени. Допущение строится на тех статьях госбюджета РФ, которые фиксируют расходы на ведение боевых действий малой или средней интенсивности. По словам эстонского дипломата, прогнозирование наступления ВС РФ или возможных переломных моментов не имеет смысла, "поскольку победителем выйдет Украина".

1 января 2023 года трио балтийских президентов хором пропело: "Киев победит, если НАТО поможет танками и ракетными комплексами большой дальности". Президет Финляндии Саули Ниинисте подхватил: Владимир Путин, как в покере, идет на Украине ва-банк, хотя не имеет возможности все выиграть.

Литовец Гитанас Науседа в Риге в формате (JEF) призвал членов НАТО наращивать мускулы, ведь "несмотря на огромные потери ВС РФ на Донбассе, военные угрозы со стороны Москвы сохраняются и даже растут".

Депутаты Европейского парламента от Северных стран и Прибалтики обратились к участникам "Объединенных экспедиционных сил" (Joint Expeditionary Force, JEF) с требованием уничтожить Российскую Федерацию как единое государство, оставив на карте раздробленные территории с претензиями друг к другу.

"Так будет легче править на диких землях", – подчеркнула инициатор обращения литовка Раса Юкнявичене. "Все проживающие на территории России народы находятся под оккупацией Кремля. Такова политика России, начиная с XV века. Русские всех завоевывали, оккупировали, обращали в рабство. История Украины показывает это же".

Бывшая министр обороны Литвы приоткрыла далеко идущие планы "ястребов" из заседающей в Брюсселе фракции Европейской народной партии Манфреда Вебера: "После победы над Россией Киев займется Белоруссией и вернет ее в лоно демократических стран". Пятрас Ауштрявичюс, подручный "бешеной Расы", подставил плечо: пока из Кремля будут исходить военные угрозы, создание новой системы безопасности невозможно. Если разоружить, а лучше уничтожить РФ, тогда дело пойдет. Пятрас не сомневается, что военное поражение Москвы неизбежно.

Победные проукраинские марши звучали из Брюсселя и прибалтийских столиц перед визитом киевского комика в Вашингтон. На пресс-конференции при огромном скоплении свидетелей гость умолял Джозефа Байдена передать ВСУ танки и мощные ракетные комплексы. В ответ хозяин Белого дома буркнул – даем все необходимое.

В Восточной Европе установилась неспокойная тишина. Хотя госсекретарь США заявил: Владимир Путин потерпит неудачу, а Россия – стратегическое поражение, только глупому в прибалтийских столицах непонятно, что Энтони Блинкен блефует. Говоря словами Саули Ниинисте, "идет на Украине ва-банк, хотя не имеет возможности все выиграть".

На деле американцы не предпринимают радикальных шагов в поставках оружия. Их цели очевидны: ослабление РФ и нежелание убедительной победы Киева как не соответствующей интересам США.

В Риге, Таллине и Вильнюсе взбодрились после львовских обещаний президента Анджея Дуды поставить ВСУ роту (10 единиц) танков Leopard. Синхронно литовский полковник Гинтарас Багдонас, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем и военный министр Латвии Артис Пабрикс обнародовали прогноз: "Немецкие танки Leopard–2, французские колесные AMX-10RC, эскадрон [14 единиц] британских танков Challenger–2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм продемонстрируют решимость НАТО отстоять независимость Украины".

Однако есть нюанс: поляки обещают не "перегнать танки", а "сделать это в рамках международной коалиции", формирование которой как бы идет, но как бы стоит на месте. Когда она родится, неизвестно.

На прибалтов посыпались неприятности. В частности, немецкое правительство назвало незаконным решение Варшавы по передаче "Леопардов". 13 января об этом писало издание Handelsblatt со ссылкой на представителя правительства Кристиана Хофмана. Затем ФРГ отказалось передать Украине 93 списанных истребителя Tornado, которые украинский замминистра иностранных дел Андрей Мельник просил у канцлера Олафа Шольца.

Оружейный концерн Rheinmetall не сможет наладить поставку танков на Украину ранее 2024 года, заявил генеральный директор компании Армин Паппергер. Лондон опроверг новость о передаче ВСУ эскадрильи ударных вертолетов Apache. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что его страна поможет Киеву всем, чем может, но вести речь о танках Leopard-2 пока не готова.

Даже Тбилиси, этот верный друг Балтии, подставил ножку: Грузия планирует лишить гражданства боевиков, воюющих на стороне ВСУ.

The Guardian подсчитала количество танков, необходимое ВСУ для наступления. Залужный требует 300. Бывший глава военной разведки Британии Фил Осборн полагает, что хватит 100. В любом случае 14 Challenger-2 и 10 польских Leopard недостаточно. "Даже если Великобритания захочет передать больше из имеющегося у нее арсенала в 227 единиц, она и в этом случае не сможет поставить необходимое количество", – прокомментировал аппетиты Залужного обозреватель Дэн Сэббег.

Последний гвоздь в крышку гроба надежд на участие в победном параде на Крещатике вбили крупные страны НАТО. 19 января в Эстонии проходит международная встреча доноров в преддверии "формата Рамштайн", где министры обороны представят новые пакеты военной помощи Украине. Представители Франции, Германии, Испании, Словакии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Италии и Чешской Республики были приглашены, но не подтвердили участие. На призывы министров обороны Эстонии и Великобритании Ханно Певкура и Бена Уоллеса резво откликнулись только поляк Мариуш Блащак, литовец Арвидас Анушаускас, латышка Инара Мурниеце.

Сумма этих фактов катализировала любопытные процессы. Кястутис Будрис, старший советник главы Литовского государства по национальной безопасности, заявил: официальный Вильнюс не исключает военной победы РФ в СВО. Президент Латвии, хромая утка Эгилс Левитс рубанул в интервью программе Rīta panorama: Украине необходимо все оружие, чтобы она могла защитить себя. Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Юри Ратас вынужденно признал, что победа Украины над Россией еще не очевидна.

В Прибалтике только эстонский эксперт в области безопасности Райнер Сакс повторил фантазию о неизбежности победы Киева, а позицию ФРГ и других "танкоотказников" назвал "стратегически вредной и очень недальновидной".

Пораженческие настроения в столицах стран Балтии не рассеялись даже после появления 9 января совместной декларации НАТО и ЕС, которая требует от России "прервать атаки и уйти с Украины". Эксперты центра Locked N‘ Loaded ошибочно назвали документ "серьезным сигналом для Москвы". Мол, в нем между строк говорится, что мирных переговоров на условиях России не будет. Надо полагать, российское руководство отнеслось к декларации, как к протокольному документу, который обязан был появиться и появился.

Прибалтийский пасьянс выглядит следующим образом. Литва и Латвия не отказываются от веры в победу Киева, но притихли, потому что их безопасность напрямую зависит от Германии. Если Берлин не торопится помогать ВСУ, проявит ли ФРГ активность по адресу Вильнюса и Риги в случае кризиса? Звонок уже был: Германия саботирует передислокацию в Литву мотопехотной бригады, о которой стороны договорились на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Эстония на словах ведет себя более свободно, поскольку нырнула в военном смысле под британский "зонтик". Однако присматривается к происходящему в регионе.

Противникам Киева жить проще. Им известно, что враг будет разбит.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674163620


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