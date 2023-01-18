Иран решил не признавать новые регионы частью России

00:32 20.01.2023

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождения в состав России Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонский и Запорожских областей. По его словам, несмотря на "прекрасные отношения" с Москвой, Иран признает суверенитет и территориальную целостность Украины.



"Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине - это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся",- сказал глава иранского МИДа в интервью TVT World, опубликованном на YouTube-канале.



Крым вошел в состав России по итогу референдума 2014 года. По результатам голосования, за присоединение Крыма в состав РФ проголосовало 96,77% избирателей. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России 30 сентября 2022 года также по итогам референдумов.



Западные страны не признали эти территории российскими. Официально признали Крым российским Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба. Независимость ДНР и ЛНР признана Сирией, КНДР, Абхазией и Южной Осетией.



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Лусине Баласян