Света нет, но вы держитесь: что не так с отменой энерголимита в Таджикистане

00:48 20.01.2023

19.01.2023



На территорию Центральной Азии пришли аномальные холода, которых здесь не было десятки лет. Энергосистема Таджикистана не справляется с возросшей нагрузкой

ДУШАНБЕ, 19 янв - Sputnik, Алексей Юсупов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил энергохолдингу "Барки точик" снять все ограничения на подачу электричества в стране.

Уже на следующий же день компания отчиталась об исполнении распоряжения главы государства, заявив, что "налажено бесперебойное электроснабжение на всей территории республики".

Однако опрошенные корреспондентом Sputnik Таджикистан жители разных регионов страны делятся совершенно другой информацией.

"Свет как отключали, так и продолжают отключать. Не так, как раньше - утром и днем, а в разное время", - посетовал пенсионер из Бохтара Махмадшариф.

"Понадеялся на обещания "Барки точик", запустил свой цех, а тут свет вырубили. Убытков на тысячи сомони", - жалуется предприниматель из Вахдата Расул.

"На прошлой неделе дважды отключали электричество, да еще и ночью. Спали под тремя одеялами, детей укутали в зимнюю одежду, но все равно младшая дочка простудилась", - рассказала преподавательница из Гиссара Зулайхо.

Впрочем, что говорить о регионах, когда перебоями с подачей света возмущены даже жители Душанбе.

В Таджикистане полностью сняли энерголимит

"Отключают почти ежедневно на 2-3 часа, говорят: "авария, трансформатор не выдержал, сгорели предохранители, ремонтники работают, скоро свет будет, потерпите". Сходила к нашему трансформатору, никого нет, ремонтом и не пахнет", - делится жительница столичного района Сино Латофат.

"В тот же день, когда вышло заявление "Барки точик", электричества не было больше часа. На следующий день, 13 января, отключили на 10 часов, с 6 вечера до 4 утра. Вот такой подарочек на старый Новый год сделали, как раз праздничный ужин готовила, все насмарку", - негодует Наргис из района Шохмансур.

Зато в Согдийской области все в порядке, по крайней мере в городах.

"Свет есть и днем, и ночью, бесперебойно", - радуется житель Истаравшана Фируз.

"Никаких проблем с электричеством, не сравнить с прошлым годом. Жаль, что только на время холодов, потом опять отключать будут, наверное", - вторит ему Сухроб из Худжанда.

Энергетика должна быть экономной

В связи со снятием энерголимита "Барки точик" попросил население бережно расходовать электроэнергию, отлично осознавая, что выполнить в реальности это невозможно.

В сельских районах выручают уголь и кизяк, а вот в городах такой метод неприемлем. В Душанбе, например, отопление есть только в центре и в северной части, где расположена ТЭЦ.

Остальные жители столицы используют для обогрева жилищ электроприборы. Это в разы повышает нагрузку на сети, порядком изношенные к тому же. Отсюда возросшее количество аварий.

Жителей Худжанда предупредили о гигантской нагрузке на электросети

На капитальную реконструкцию нет средств, да и затевать ее холодной зимой не лучшая идея. Подготовиться заранее, как водится, не успели.

Так что выбор невелик - либо уменьшить температуру в радиаторе и мерзнуть, либо включать все подряд и ждать очередного блэкаута. И даже повышенные с 1 октября 2022 года тарифы на электроэнергию не играют роль сдерживающего фактора.

Многие граждане Таджикистана числятся в задолжниках по оплате, заставить их отвечать по закону - дело весьма хлопотное, суды захлебнутся в потоках исков.

Причины нехватки - природные и не очень

Рахмон, обращаясь в конце 2022 года к парламенту, подчеркнул, что производство электроэнергии составило более 21 млрд кВт⋅ч, впервые в истории Таджикистана. Тем не менее население постоянно испытывает ее нехватку в осенне-зимний период.

"Барки точик" все случаи энерголимита увязывает с маловодьем, из-за которого резервуар Нурекской ГЭС не успевает заполниться до приемлемых показателей. Но если вникнуть в суть, то эти периоды, как правило, цикличны, а в стране, такое впечатление, что дефицит воды настигает холдинг ежегодно.

Некоторые специалисты отрасли убеждены, что в последнее время нехватка электричества спровоцирована возросшими потребностями ТАЛКО - флагмана промышленности Таджикистана.

Период застоя алюминиевой компании сменился на активное развитие, что потребовало резкого увеличения поставок из Нурека.

В "Барки точик" заработала горячая линия

Преференции металлургическому гиганту и так предоставлены беспрецедентные. Скажем, тарифы на электроэнергию у него самые льготные - 7,2 дирама за киловатт весной-летом и 11,8 дирам осенью-зимой. Это в 3-4 раза меньше, чем платит население.

Другие аналитики считают, что во всем виноват экспорт электричества в соседние страны.

В "Барки точик" уверяют, что зимой все поставки в Узбекистан, который является основным потребителем, прекращаются, а в сторону Афганистана на ЛЭП подаются крохи просто для сохранности линий. В то же время компания недавно отрапортовала о продлении контракта с южным соседом. Парадокс, да и только.

С экономической точки зрения сотрудничество с Кабулом чрезвычайно выгодно холдингу, ведь афганцы платят по 4,67 цента за киловатт, а население Таджикистана - всего лишь 22,6 дирама. Однако, заботясь о прибыли, нельзя игнорировать социальный аспект, который давно назрел и даже перезрел.

Аномальные морозы уже приводят к человеческим жертвам. Скажем, в том же Афганистане на днях из-за переохлаждения погибли более 20 человек, а свыше 70 госпитализированы.

В соседнем Узбекистане президент Шавкат Мирзиеев уволил замминистра энергетики страны за отвратительную подготовку к зиме прямо в ходе совещания правительства. Какие меры примет глава Таджикистана в связи с имеющимися недостатками?