За что Укро-ПВО сбили гвинтокрил с руководством МВД Украины, - СП

06:51 20.01.2023 Укро-ПВО сбили гвинтокрил с руководством МВД Украины

Главный полицай незалежной Монастырский летел в харьковскую сауну, но кто-то пульнул "Стингером" и не промазал

Александр Ситников 19.01.23

На фото: сотрудники коммунальной службы уносят тело погибшего с места крушения вертолета в Броварах. В результате катастрофы погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.



В Броварах, который является самым большим городом-спутником Киева, 18 января утром, примерно в начале девятого, что-то громко упало. Одни укро-СМИ написали о катастрофе вертолiта, другие - гвинтокрила, а третьи - гелікоптера. Короче, они сами не разобрались с названием, зато стало известно, что на детский сад рухнул вертолет и, к сожалению, в числе погибших оказались и дети.



Тем не менее не это сделало данную новость мейнстримной во всем мире. Оказывается, разбилось все высшее руководство МВД неньки, которое летело в Харьков. В Сети уже рассказали, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин уже сняли номер люкс и заказали элитную сауну. Причем зам сначала лететь не хотел, но прыгнул в гвинтокрил в последнюю минуту, когда узнал о неофициальной части программы.



Воспитательница детского сада, на который упал вертолет, рассказала, что уже принимала детей, когда рядом произошел взрыв и вспыхнул пожар. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 18 человек, среди них трое малышей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Также известно о 29 раненых, 15 из них - дети.



В этом плане показательна реакция Зеленского. Как пишет "Українська правда", укро-президент, комментируя трагедию в Броварах, дословно сказал, что "за свою безопасность он не переживает". Все остальное его бла-бла-бла можно даже и не пересказывать.



Очевидцы утверждают, что гвинтокрил, кстати, французский Super Puma, горел еще в полете. В частности, местная жительница соседнего рядом с детсадом дома сказала на камеру: "Вертолет кружился, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь - девятиэтажное".



В самостийной телеграм-тусовке версия про падение (случайное или нет) набирает все больше популярности. Показательно, что говорун Повітряних сил України Игнат заявил о создании госкомиссии, в которую обязательно войдут ПВОшники. Правда, объявят результаты расследования очень не скоро. "Это не будет 1−2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время", - пояснил Игнат.



Якобы оппозиционный укро-блогер Анатолий Шарий уже отрицает "дружеский огонь", будто все видел своими глазами. Он строчит: "Друзья, сообщения в росканалах про сбитие вертолета ПВО - бред. Он крайне низко шел". По всей видимости, Толик записался в Зе-ЛОМы (лидеры общественного мнения) неньки, вот и отрабатывает спущенный с Банковой антикриз.



В пользу того, что непрофессиональные захисники незалежностi сбили свой же вертолет, указывает ряд моментов. Тот же Шарий сообщил о сильном тумане, значит, с земли было не видно, что именно летело. С учетом того, что 14 января жовто-блакитные ПВОшники прозевали налет российских ракет на инфраструктуру неньки, а янки тогда о начале атаки не сообщили, укро-зенитчики запросто могли шарахнуть "Стингером" на звук.



Админы ВСУшных бригад от души обматерили криворуких [непечатное слово] ПВОшников, которые "у нас небо охраняют". По их мнению, как раз в это время обычно летят "Герани", а расчеты радаров давно уже не профессиональные, а недавно наспех обученные "мобики". Видимо, эти дурни приняли вертолет МЧС за дрон-камикадзе и отдали команду на уничтожение. Тем более, что туман сильно увеличивает затухание на гигагерцовых частотах, особенно на диапазоне 2,45 ГГц (WiFi) и на сантиметровых волнах.



Не секрет, что нацики не любят Арестовича, но после того, как тот фактически пальцем указал на своих же зенитчиков, из-за дурости которых был разрушен целый подъезд жилого дома, его даже зауважали за смелость. Типа, Люся обнажил проблему пофигизма и хреновой выучки укро-зенитчиков, а ему за это пинка дали, вместо того чтобы заниматься проблемой.



"Сбивают вертолет, гибнут дети, а все трубят о том, что министр погиб!!! Вы серьезно?! Может, сначала научимся своим вооружением пользоваться, а потом иностранное просить будем?" - рубанул правду-матку известный в неньке бандеровец.



Не исключено, что какой-то щирый громадянин после перепоя попутал шум вертолета с работой движка "Герани" (опять-таки туман искажает распространение звука) и дал очередь из "калаша". В Броварах пишут, что слышали звуки стрельбы из автоматического оружия, как раз в то самое время, когда Монастырский с веселой компанией летел в харьковскую сауну.



А, может, все-таки не случайно сбили вертолет с руководством МВД, задаются вопросом другие жовто-блакитные правдоискатели. В укрнете уже рассказали, какую трубку в вертолете Super Puma нужно незаметно подрезать, чтобы минут через двадцать французский гелікоптер сам потерял управление и загорелся.



Укры даже не скрывают, что хорошо могут подстраивать такие аварии. Типа, если нужно убрать конкурента или личного врага - обращайтесь: "сделаем так, что никакой следак не разберется, отчего новая тачка улетела в кювет".



Если уж говорить, кому была выгодна смерть Монастырского, то главными бенефициарами авиакатастрофы укро-эксперты называют Залужного и Зеленского. Дело в том, что между МВД, ВСУ и Банковой в последнее время начались жестокие разборки (скрытые от публичности) из-за продажи западного оружия налево. Короче, кто-то кого-то подставил, после чего откаты пошли не в тот карман, а тут еще американцы начали копать. Вот и бросили "концы в воду", то есть сбили гелікоптер.



Не просто так Зе-ЛОМы, включая переобутого в воздухе Шария, стали разгонять именно техническую версию катастрофы, причем с душком коррупции. Оказывается, Super Puma имеет плохую репутацию и во всем мире от него шарахаются, как черт от ладана. Так, 29 апреля 2016 года в Норвегии у французского вертолета во время полета отвалился несущий винт, что и привело к гибели 13 сотрудников компании СНС в Северном море у скандинавского побережья.



Машину надолго "приземлили" и сняли запрет на полеты буквально накануне подписания (в мае 2018 года) соглашения между Киевом и Парижем о "создании единой системы авиационной безопасности и защиты на Украине". В рамках которого ненька получила 21 гвинтокрил Super Puma, причем в кредит и за копейки по европейским меркам - где-то по $25 млн за машину. Сделку пролоббировал Аваков, тогдашний министр МВД незалежной.



Проблема в том, что Зеленский не хочет ссориться с Макроном, особенно накануне получения французских колесных танков. Конечно, клоуну очень хочется убрать Авакова, который критикует Банковую за отказ от Минска-2, но это бросит густую тень на продукцию Пятой Республики. Именно поэтому сейчас медийщики офиса президента осторожно разгоняют еще одну версию - крушение произошло из-за работы вражеской ракеты "воздух-воздух". Источник - svpressa.ru

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