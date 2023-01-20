Стена плача на Украине. Зреет революция вдов, - В.Бурт

07:07 20.01.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 20.01.2023



На Украине есть сила, опасаться которой Зеленский должен не меньше, чем ударов русских ракет и снарядов. Это "майдан вдов": жены, матери невесты воюющих, презрев запреты и репрессии, все чаще выходят на улицы городов, требуя рассказать правду о судьбе своих близких на фронте. О многих из них теперь можно говорить только в прошедшем времени…



ВСУ несут очень большие потери, но настоящая правда скрывается. Точнее, ее пытаются спрятать, хотя она упорно лезет наружу.



Известно, что денег в изнурительной войной Украине катастрофически не хватает. К тому же их неустанно разворовывают, и надежды членов семей "двухсотых" получить компенсацию превращаются в иллюзии. О несчастных, сгинувших, молчат, объявляют их пропавшими без вести, перебежчиками, дезертирами. Многих убитых военных власти "забывают", не вносят в списки потерь, чтобы подправить ошеломляющие цифры.



Однако правду не скроешь, о ней говорят вовсю. И география "майдана вдов" расширяется: демонстрации прошли в Киеве, Николаеве, Днепропетровске (Днепре), Черкассах, Кривом Роге, других городах… Украинские СМИ молчат. Лишь интернет-ресурс "Мрiя" лаконично сообщает: "В Киеве прошел майдан вдов. Женщины и дети ехали со всей Украины. Они требовали обмена всех на всех, а также оперативной информации о статусе своих близких – "погиб, пропал без вести или находится в плену".



Порой информация об акциях протеста появляется в соцсетях. Один из блогеров написал: "Стена плача за последний месяц пополнилась еще несколькими тысячами "потеряшек" – так в Украине называют пропавших без вести – из Соледара и Бахмута".



"Стена плача" – очень точное название происходящему. Она, эта стена, все длиннее. Растет и очередь скорбящих. Пока нет оснований говорить, что они угрожают режиму Зеленского, но…



Власти Украины не придают значения нарастающему гневу. Они куда больше озабочены поставками вооружений и положением на фронтах. А тем временем "майдан вдов" становится все более многочисленными, все более агрессивным. На манифестациях взрывают петарды, более смелыми делаются лозунги. Люди доведены до отчаяния оскорбительным равнодушием и готовы на все. Поводы для выступлений становятся более острыми, а мобилизациям-могилизациям не видно конца. Продолжается охота на призывников – им вручают повестки не только в домах, но и на улицах, в магазинах, в парках. Цель прежняя – набрать побольше "мяса" в окопы.



Если в политике Киева ничего не изменится, а к этому нет предпосылок, Украина может вообще лишиться молодых, здоровых мужчин.



Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, комментируя "марши вдов" на Украине, высказалась в Telegram-канале: "Зеленскому и его подельникам все тяжелее скрывать потери среди вооруженных формирований Украины. А они, судя по неосторожным заявлениям западных бенефициаров, чудовищные. И при таком отношении украинской власти к своему народу продолжат расти".



Морозова отметила, что еще в 2015 году на заседании минской гуманитарной подгруппы она предложила создать общий механизм по поиску военных, пропавших без вести, но эту инициативу представители Украины отвергли. Проблема усугубилась.



Украинское общество не однородно, но вовсе не объединено патриотическими устремлениями, как трубит киевская пропаганда. Оно все более разобщается по принципу "моя хата с краю". Это показала недавняя акция протеста в Киеве, в которой участвовали вдовы и жены военнопленных, погибших и пропавших без вести из состава львовской 24-й Отдельной механизированной бригады ВСУ. В протесте отчетливо звучал политический мотив: "Для жителей Львова Донбасс всегда был другой страной, и многие на Западной Украине просто не понимают, почему их родные и близкие должны умирать за людей, населяющих те земли".



В заключение напомню известное историческое событие. В феврале 1917 года в Петрограде началась многотысячная демонстрация женщин. Они требовали не только хлеба, но и прекращения кровопролитной войны, возвращения домой с фронта их сыновей, мужей, братьев. Женщины бесстрашно шли на кордоны полиции и солдат, призывая мужчин присоединиться протестам. И это произошло. Вскоре массовые выступления охватили весь Петроград, началась Февральская революция...