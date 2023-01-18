Назарбаев госпитализирован в Астане - операция на сердце

08:27 20.01.2023

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализирован в больницу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пост бывшего директора "Хабар 24" Александра Аксютица.



"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство", - написал Аксютиц на своей странице в социальной сети.



82-летний Назарбаев возглавлял Казахстан около 30 лет. В марте 2019 года ушел с поста президента.



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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом в Twitter 20 января сообщил пресс-секретарь Айдос Укибай, сообщает Zakon.kz.

По его словам, операция прошла успешно.



"Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением".

Айдос Укибай



Также отмечено, что операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.



Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в Алматинской области. Он являлся главой Казахстана с 16 декабря 1991 года по 20 марта 2019 года.



Анастасия Московчук