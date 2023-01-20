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Запад и Мир. События на Украине все больше поляризуют мир , - Святослав Князев
10:30 20.01.2023

Запад и Мир
Британские социологи: "Большая часть мира симпатизирует России и Китаю, а не западному либерализму"
Святослав Князев
20.01.2023

События на Украине все больше поляризуют мир. К таким выводам пришли ученые Кембриджского университета. Результаты масштабного социологического исследования, охватившего 137 стран, в которых проживает абсолютное большинство населения планеты, были обнародованы в конце 2022 года.

Государства, в которых проходили опросы, поделили на две большие группы: "либеральные демократии" (с общим населением 1,2 млрд человек) и "все остальные" (с общим населением порядка 6,3 млрд). При этом сотрудники Кембриджа открыто называли большую часть мира "нелиберальным и недемократическим обществом".

Основным результатом опроса стала констатация диаметрально противоположного отношения со стороны коллективного Запада и всего остального мира к КНР и Российской Федерации. Среди участников исследований, проведенных в "либеральных странах", 75% заявили о своем негативном отношении к Китаю, а 87% - к России. Однако в остальных государствах с совокупным населением в 6,3 млрд человек царят совсем другие настроения.

"Исследователи… обнаружили разрыв, который нарастал в течение десятилетия и теперь поляризует мировое население", - говорится в отчете Кембриджа.

70% опрошенных в "незападных" странах заявили о том, что они хорошо относятся к Китаю, а 66% - что они поддерживают Россию.

"Мир разделился на либеральную и нелиберальную сферы", - заявил соавтор доклада доктор Ксавьер Ромеро-Видаль из Кембриджского института государственной политики имени Беннета.

Он связал это с "фундаментальными ценностями, такими как свобода выражения мнения".

"Демократии с высоким уровнем дохода становятся все более светскими и восприимчивыми к правам меньшинств, но остальной мир этого не сделал", - отметил другой соавтор доклада доктор Роберто Фоа.

По его словам, события на Украине "привели к усилению этого глобального раскола, поскольку теперь в мире буквально проведены линии фронта, отражающие две стороны либеральных свобод и авторитаризма".

Одним из примечательных результатов исследований Кембриджского университета стала констатация ухудшения отношения к России со стороны "правого" сегмента населения западных стран. Если ранее о позитивном восприятии РФ говорили 39% жителей коллективного Запада, то теперь - только 12%. По словам организаторов опросов, количество симпатиков России упало даже в Греции, Венгрии и Италии.

К наиболее пророссийским регионам мира авторы доклада относят Китай, Южную Азию, франкоязычную Африку и Юго-Восточную Азию. Там о своей симпатии к РФ заявили соответственно 83, 75, 68 и 62% местного населения.

Массово поддерживают Россию жители Пакистана, Саудовской Аравии, Малайзии, Индии и Вьетнама. В арабоязычной части Африки к России хорошо относятся 58% населения, на Ближнем Востоке и в англоязычной Африке - почти половина. Меньше всего симпатиков РФ в англо-саксонский странах и в северной части Тихоокеанского региона (видимо, под этим определением подразумевается Япония) - по 10%. В Северной и Южной Европе Москве симпатизируют 13% местных жителей, в бывших республиках Варшавского договора 20%, а в Латинской Америке - 26.

Что касается Китая, то уровень позитивного отношения к нему на Западе всего за пять лет снизился с 42 до 23% - почти вдвое. В остальном мире популярность КНР уверенно растет. Исключением стали только развивающиеся страны Латинской Америки, где уровень симпатии к Пекину в последние годы снизился, и теперь на 24% уступает позитивному отношению к США.

"Демократические общества гораздо более негативно относятся к России и Китаю, тогда как для более авторитарных обществ верно обратное. Этой ассоциации не существовало десять лет назад, но сегодня она совершенно ясна", - заявил Ксавьер Ромеро-Видаль.

По словам исследователей Кембриджа, в странах, симпатизирующих России, абсолютное большинство населения (69%) не воспринимает западную либеральную демократию.

Любопытно, что авторы доклада Кембриджского университета активно используют риторику, характерную для сторонников такого направления политической мысли, как геополитика, отвергаемого многими современными либералами.

"По одну сторону нового водораздела находится то, что исследователи называют "морским союзом", принципы которого основаны на свободном движении торговли и идей, а также на защите прав личности. Эти страны включают большую часть Европы и более стабильные части Америки и Австралазии. Их путеводной звездой по-прежнему в первую очередь являются США, несмотря на беспорядки, связанные с президентством Трампа. Противоположный кластер сосредоточен вокруг "Евразийского блока", поддерживаемого Китаем и Россией, со связями по всему континенту с Центральной Азией, Ираном и арабским Ближним Востоком, а также со значительной частью Африки и Юго-Восточной Азии", - прямо говорится в докладе.

Это весьма символично, так как с начала 1990-х в западной политической мысли долгое время господствовала концепция "Конца истории" американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуямы. Его продолжатели пытались доказать, что либерализм победил в мировых масштабах, став "универсальным рецептом" для общественного и государственного устройства. И вот представители одного из самых авторитетных западных научных центров открыто признают, что это не так, и противопоставляют себя "глобальной Евразии".

Правда, кембриджские исследователи дипломатично умолчали об одном немаловажном аспекте поднятой ими проблемы - а именно о том, что "либеральные демократии", утверждают свою модель, банально объедая весь остальной мир. Пресловутый "Золотой миллиард", закамуфлированный в докладе под "либеральные социумы", потребляет непропорционально большую часть природных ресурсов и информационных благ.

В Соединенных Штатах живет менее 5% населения Земли, однако на них приходится порядка 20-25% от глобального потребления нефти. Почти половину купленных продуктов питания американцы, по данным экономистов, просто отправляют в мусорные баки, в то время, как население Африки и Ближнего Востока страдает от голода. В целом потребление усредненного обитателя США - в четыре раза больше, чем среднестатистического землянина. Американец потребляет в десять раз больше, чем китаец, и в тридцать раз больше, чем индус. На среднего жителя "коллективного Запада" тратится в сорок раз больше ценных исчерпаемых ресурсов, чем на обитателя Сомали. Обычная кошка в Англии получает в своем рационе белков в два раза больше, чем среднестатистический африканец.

Исследователи Кембрижского университета отнесли к числу "либеральных демократий" жителей стран, совокупное население которых составляет около 15% от населения всей Земли, но потребляющих при этом порядка двух третей ресурсов нашей планеты.

В рамках западной PR-компании, известной по лозунгу BLM ("Black lives matter"), имитируется борьба с "белым превосходством" на территории США и Европы. Однако на практике местные элиты уничтожают остатки традиционной культуры и откупаются от своих "цветных" сограждан копеечными подачками, но забывают о миллиардах жителей "незападных" стран, которых они ежедневно грабят.

Отъем у населения Африки, Азии и Латинской Америки ценных ресурсов, начиная от редкоземельных металлов и нефти и заканчивая апельсинами, происходит, вопреки мифам, на совершенно "нерыночных" условиях. Достаточно вспомнить о том, какую истерику учинили власти США, когда Саудовская Аравия отказалась выполнять их требования относительно повышения объемов добычи нефти и снижения цен на "черное золото".

В странах менее мощных при помощи военных переворотов и фальсификации выборов американские и британские спецслужбы просто устанавливают марионеточные правительства, которые обеспечивают Запад всем необходимым по бросовым ценам, оставляя местное население в страшной нищете.

На этом фоне нет ничего удивительного в тяготении жителей государств Азии и Африки к России и Китаю. В них они видят потенциальную защиту от грабительских набегов Запада и альтернативную модель развития.

Исследователи из Кембриджа, сами того не отрефлексировав, в очередной раз продемонстрировали, что Запад по отношению ко всему остальному миру является глобальным паразитом, и поэтому условный среднестатистический землянин относится к нему вместе со всеми его "примочками" (вроде ЛГБТ-пропаганды или масскульта) с каждым днем все хуже и хуже.

Источник - Столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674199800


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