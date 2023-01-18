Спрос россиян на жилье в Турции вырос на 90%

11:48 20.01.2023

Турецкий портал Turk.Estate провел исследование и выяснил, что в прошлом году спрос россиян на жилье в Турции вырос на 90% по сравнению с результатом за 2021 год.



При этом, в декабре прошлого года спрос упал на 24,5% относительно ноября. Помимо прочего, результат за декабрь прошлого года оказался на 5,3% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.



В 2022 году пик спроса пришелся на четвертый квартал, он на 9,9% был выше, чем спрос в третьем квартале.



Авторы: ОЛЕГ ЦЫГАНОВ