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Вокруг узбекских ГЭС построят ветро-солнечные электростанции
11:54 20.01.2023

На свободных участках вокруг гидроэлектростанций в Узбекистане построят гибридные электростанции, основанные на ветровых и солнечных источниках. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана, информируя о совещании по вопросам улучшения энергоснабжения, которое Шавкат Мирзиеев провел 19 января.

Благодаря наличию готовой инфраструктуры затраты на строительство ветро-солнечных электростанций будут невысокими, отметил президент.

Мирзиеев указал на высокий потенциал гидроэнергетики и поручил значительно увеличить ее мощности. С этой целью определены 250 перспективных площадок для строительства микроГЭС, которые, по расчетам, смогут вырабатывать 675 млн киловатт-часов электроэнергии и экономить 200 млн кубометров газа в год.

В текущем году власти Узбекистана планируют ввести в эксплуатацию семь объектов и десять микроГЭС общей мощностью 197 МВт. Также начнутся работы по реализации восьми перспективных проектов и строительству 50 микроГЭС общей мощностью 438 МВт.
На совещании отметили рост интереса предпринимателей к гидроэнергетике - благодаря выгодным закупочным ценам на электроэнергию, вырабатываемую микроГЭС. Ранее сообщалось, что для предпринимателей установят привлекательные закупочные тарифы и обеспечат долгосрочную аренду земли. Избыток электроэнергии, выработанной на солнечных, ветряных станциях и микроГЭС, будет гарантированно закупаться государством в течение как минимум десяти лет.

За последние годы в гидроэнергетике Узбекистана было реализовано 27 проектов на сумму $500 млн и создано дополнительно 260 МВт генерирующих мощностей. Суммарная мощность станций в системе "Узбекгидроэнерго" превысила 2000 МВт. Это означает ежегодную экономию 2 млрд кубометров природного газа.

В конце 2021 года Шавкат Мирзиеев сообщал, что гидроэнергетический потенциал Узбекистана используется только наполовину, и заявлял о необходимости строить малые ГЭС, не требующие возведения плотин, с привлечением в это дело частного сектора. К 2030 году мощности гидроэлектростанций Узбекистана планируется довести до 3 416 МВт (по итогам 2020 года она составляла 2 004 МВт).

20.01.23

Источник - fergana.plus
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