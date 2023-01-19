 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырВласти продолжают махинации с конфискованными землями семьи бывшего президента Бакиева
12:13 20.01.2023

20 января 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Земельные участки Максима Бакиева переданы управлению делами президента

Депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram-канале рассказал, кому достались земельные участки Максима Бакиева, находящиеся в Бишкеке по адресу: улица Скрябина, 45 и 45а.

По его словам, участки перешли в собственность управления делами президента. Там планируется строительство многоэтажных домов.

Ранее, отметим, некоторые члены шестого созыва предлагали возвести на этих участках дом для пострадавших после авиакатастрофы жителей Дачи СУ. Напомним, 16 января 2017 года потерпел крушение транспортно-грузовой "Боинг-747", который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа - граждане Турции.

Источник - 24.kg
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