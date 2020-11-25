СЭЗ "Бишкек" возглавил многократно судимый кыргызский мырка-политикан Шыкмаматов

12:20 20.01.2023

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Новым главой СЭЗ "Бишкек" стал Алмамбет Шыкмаматов. Распоряжение подписано



Главой свободной экономической зоны "Бишкек" назначен Алмамбет Шыкмаматов. Распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



Напомним, предыдущий руководитель СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров написал заявление об увольнении по собственному желанию.



По словам экс-главы СЭЗ, он устал, находясь два года на должности, и написал заявление о сложении с себя полномочий по состоянию здоровья.



Алмамбет Шыкмаматов на президентских выборах, прошедших 10 января 2021-го, возглавлял штаб кандидата Садыра Жапарова в Нарынской области.



11 февраля 2021 года Шыкмаматов назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций КР.



В 2021-м баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии "Ынтымак". Является советником государственной службы третьего класса. В 2010 году указом главы государства награжден медалью "Данк".



ШЫКМАМАТОВ (ШИКМАМАТОВ) Алмамбет Насырканович

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[21.10.1969 - ..]

Род. в гор. Фрунзе. Кыргыз.



В 1994-м окончил Бишкекский гуманитарный университет по специальности "русский язык и литература".



В 2003 году окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция". Имеет классный чин советника государственной службы III класса.



Трудовая деятельность

1999-2002 гг. - судебный исполнитель Судебного департамента Свердловского районного суда.

2002-2003 гг. - ведущий специалист отдела землеустройства Главного управления по регистрации земли и недвижимости Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при правительстве КР.

2003-2004 гг. - консультант (помощник судьи) Свердловского районного суда города Бишкека.

2004-2005 гг. - старший консультант отдела по гражданским делам аппарата Верховного суда КР.

2005-2007 гг. - помощник торага Жогорку Кенеша.

руководитель аппарата партии "Ата Мекен" (?-2010);

04.2010-07.2010 гг. - и.о. председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве КР.

16.07.2010-19.01.2011 гг. - председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР.

В 03.2011 - 18 янв. 2012 - аудитор Счетной палаты КР.



С 23.12.2011 - 10.02.2015 - министр юстиции КР (по квоте "Ата Мекен");



С 2015 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва по списку партии "Ата Мекен". С 27.02.2017 - и.о. пред. парламентской фракции "Ата Мекен".



Младший инспектор государственной службы КР.

Юрист третьего класса.

Советник государственной службы КР 3 класса.



1 декабря 2011 г. - Указом Президента Р.Отунбаевой награжден медалью "Данк" за гражданскую ответственность и мужество, проявленные в годы борьбы с авторитарными семейно-клановыми режимами, последовательное отстаивание идей демократии, свободы слова и мирных собраний, активное участие в проведении конституционной реформы, формировании основ парламентской демократии, а также в связи с успешным завершением переходного периода, после Апрельской народной революции 2010 года.



В 02.2017 против него возбуждено Генпрокуратурой КР уголовное дело - Следствие располагает данными о том, что в 2011 году машины для аудиторов были закуплены по фиктивному тендеру, и в этом Алмамбет Шыкмаматов сыграл особую роль.

Под тендер было создано подставное ОсОО, через которое проводились финансовые документы и необходимые манипуляции. По материалам дела, фиктивный тендер был проведен по предварительному сговору председателя тендерной комиссии Иманалиева и члена комиссии Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" Юкселем. Машины для Счетной палаты были закуплены по завышенной цене, а сливки сняли члены комиссии. При этом Шыкмаматов умудрился продать государственному ведомству подержанный автомобиль своей жены по стоимости в полтора раза превышавшей рыночную.



27 марта 2017 года А.Шыкмаматову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3.4 – ст.303 ч.2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и мера пресечения следствием избрана в виде подписки о невыезде.

http://www.vb.kg/doc/355593_segodnia:_delo_shykmamatova_prichiny_obrysheniia_na_stroyke_vozdyshnye_perehody.html



19 декабря 2017 Первомайский районный суд вынес решение по делу лидера фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 30 и частью 4 статьи 304 УК КР, и приговорил к штрафу в размере 50 тысяч расчетных показателей (5 миллионов сомов).



В 12.2019 подал заявление о сложении депутатского мандата и выходе из партии "Ата Мекен".



В 06.2020 объявил, что на парламентских выборах 2020 года возглавит избирательный штаб партии "Бир Бол"



На выборы в парламент в 2020 году, которые были признаны несостоявшимися, Шыкмаматов шел в списке партии "Бир Бол".



6.10.2020 - захватил кабинет и самопровозгласил себя Генеральным прокурором КР



с 25.11.2020 - член Конституционного совещания КР



c 11.02.2021 - пред. Агентства по продвижению и защите инвестиций КР



В 2021 - 27.09.2021 - Министр инвестиций КР



с 20.01.2023 - ген. директор Свободной экономической зоны "Бишкек"



Государственный советник государственной гражданской службы 3 класса (27.09.2021)