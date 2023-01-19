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Почему сокращение китайского населения - большая проблема и для Китая, и для всего мира? - К.Юришич
13:23 20.01.2023

Advance
Хорватия

Почему сокращение китайского населения - большая проблема и для Китая, и для всего мира?
Advance: впервые с 60-х годов население Китая сокращается, что станет проблемой для всех

Впервые с 1960-х годов население Китая больше не растет, а сокращается, пишет Advance. Этот факт повлечет последствия не только для самой страны, но и для всей планеты. Сокращение огромной китайской рабочей силы скажется на мировой экономике. Но есть и другие настораживающие моменты.

Кристиан Юришич

Численность населения Китая начала снижаться. Впервые с 1960-х годов население Китая больше не растет, а сокращается. Конечно, это важная новость, но почему? Ведь многие скажут, что ничего важного в ней нет, имея в виду, что Китай - самая густонаселенная страна в мире, где проживают более 1,4 миллиарда человек… И тем не менее новость о сокращении китайского населения важна: сокращение населения в Китае повлечет последствия для всей планеты, и сегодня я расскажу почему.

Во-первых, стоит объяснить, почему вообще произошло сокращение китайского населения. По официальным данным, опубликованным вчера, сейчас в Китае проживает 1,411 миллиарда человек. Значит, по сравнению с прошлым годом численность населения Китая снизилась почти на 850 тысяч человек.

Последний раз, когда в Китае падала численность населения, было время неоднозначной политики "Большого скачка вперед", которую проводил китайский коммунистический лидер Мао Цзэдун. Целью этого проекта конца 50-х и начала 60-х годов было провести скорейшую индустриализацию страны. Все удалось, но пришлось дорого заплатить. В Китае начался страшный голод, возможно, самый страшный в истории человечества, и, если верить некоторым источникам, он унес жизни 20 миллионов человек.

Рождаемость в Китае падала еще с 70-х годов, а в последующие десятилетия власти внедряли сомнительную "политику одного ребенка". Просто в то время китайские власти очень боялись, что рост населения выйдет из-под их контроля, и что однажды китайцев станет слишком много… Поэтому были введены строгие меры в виде требования об одном ребенке у одной пары. На самом деле скорее можно говорить об "одном рождении" у одной пары, поскольку если женщина рожала близнецов или тройняшек, то, разумеется, санкции не применялись.

Наказание следовало, если пара ослушалась и завела более одного ребенка. В основном это были финансовые санкции, да такие, что семья просто не могла заплатить даже за регистрацию рождения второго ребенка. А это отрезало ребенку доступ к социальным учреждениям; он не мог ходить в школу…

Таких детей называли "хэйхайцзы" или "черные дети".

Политика одного ребенка продолжалась вплоть до 2015 года, когда власти увидели, что количество их граждан начало уменьшаться. Последствия этой политики были серьезнейшими. Во-первых, ввиду культурных особенностей предпочтение отдавалось потомкам мужского рода. То есть многие женщины рожались тайно, и не было никаких доказательств, что они вообще существуют. Они становились "хэйхайцзы", а их матери надеялись, что со второй попытки родят мальчика…

Таким образом, сегодня в Китае как минимум 13 миллионов "недолюдей". Это люди, которые родились вторыми или третьими в семье (или первыми, но втайне, и это всегда участь девочек) в последние 40 лет. У них нет документов и никаких прав.

Как они вообще живут и выживают? У них тяжелая и грустная жизнь. Большинство из них (от 70 до 80% женщины) занимаются незаконными вещами, вовлечены в преступность, проституцию, торговлю наркотиками…

Поэтому неудивительно, что в Китае один из самых высоких процентов самоубийств среди женщин во всем мире. В основном все это женщины, которых "не существует" в глазах системы.

Тут любопытно отметить, что в этой политике одного ребенка, как считают некоторые специалисты, вообще не было никакой необходимости. Как я писал выше, рождаемость в Китае начала снижаться уже в 70-х годы, и, вероятно, никакого "демографического взрыва", которого так боялись власти, не случилось бы. Однако желание контролировать все аспекты жизни в собственной стране и население, в нем живущее, в Китае, разумеется, очень сильно и особенно с тех пор, как к власти пришла Коммунистическая партия.

Итак, в 2015 году партия разрешила парам иметь двоих детей, а затем в 2021 году и троих. Не станет сюрпризом, если теперь китайская власть, испугавшись так же, как четыре десятилетия назад, когда боялась слишком быстрого роста населения, начнет агрессивно навязывать парам идею о том, что детей нужно рожать как можно больше. На самом деле это уже началось… Под удар попали супружеские пары. Людей, не состоящих в браке, пока не убеждают как можно скорее заводить детей. Хотя, вполне вероятно, вскоре это коснется и их.

Конечно, проблема падения рождаемости связана не только с сокращением населения, но и с его старением. Например, у китайского соперника Индии, в которой проживает почти такое же количество граждан, а может, и больше, чем в Китае, очень молодое население, а вот китайское все больше стареет. Кто и как будет о нем заботиться? Сейчас страна переполнена сыновьями, которые были единственным ребенком в семье, и чьи отцы и матери - глубокие старики. При этом общая ситуация в стране сложная: китайская экономика замедляется, ограничительные меры из-за COVID-19 опустошили страну, растет геополитическая напряженность, а молодые поколения полны пессимизма и апатии…

Теперь все догадки в прошлом: население Китая действительно сокращается. Этот факт будет иметь последствия как для самого Китая, так и для мира в целом, как и все остальные большие перемены, происходящие в этой стране.

Снижение численности населения Китая одновременно означает и сокращение его огромной рабочей силы, что может сказаться на мировой экономике. Не секрет, что именно китайцы многие годы оставались локомотивами глобального экономического роста, особенно в качестве дешевой рабочей силы.

Теперь эта "трудовая рать" стремительно уменьшается по нескольким причинам. Роль играет как сокращение населения, так и трансформация китайских рабочих. Сегодня многие более образованны и хотят занимать более привлекательные рабочие места, не желая работать на заводах. Что это означает? Заводы, конечно, продолжат заполнять свои рабочие места, но работникам придется платить больше. Это, в свою очередь, неминуемо приведет к тому, что товары на мировом рынке будут стоить дороже.

С этой точки зрения мы видим, насколько глобальными будут последствия. Кроме того, многие компании уже "побежали" из Китая в поисках последних "оазисов" дешевой рабочей силы и перебираются во Вьетнам, Мексику…

Сегодня Китай - это еще и большой рынок, на котором зарабатывают международные бренды типа "Эппл", "Найк" и других. Если этот рынок начнется сокращаться, а он сокращается вместе с сокращением численности населения, то возникнет масса новых проблем.

Есть еще китайский строительный сектор, на который приходится до 25% (!) всего китайского экономического производства. Рост населения принципиально необходим для сохранения строительной отрасли, и подобные новости тоже не сулят ему ничего хорошего…

А что пенсионеры? Как поддерживать их? По некоторым оценкам, китайский пенсионный фонд останется без денег к 2035 году, в первую очередь, из-за сокращения числа работников.

Все это говорит о том, что Китай может постигнуть участь Японии, которая пережила экономический бум в 90-х, но проблемы из-за сокращения населения вскоре остановили его.

Китайские власти прилагают усилия для стимулирования "беби-бума", чтобы выйти из демографического кризиса. Они выделили денежные пособия и смягчили политику одного ребенка, позволив китайцам заводить даже троих детей. Но все это не помогает остановить падение рождаемости. Образованные женщины в Китае все чаще отказываются от брака или рождения детей из-за высоких расходов на жилье и образование.

Китай также не желал смягчать иммиграционные правила для увеличения численности населения. В прошлом Китай выдавал очень мало зеленых карт, чтобы компенсировать убыль своей рабочей силы. Может, что-то изменится в будущем?

Чтобы справиться с нехваткой рабочей силы, Китай перебросил и свое низкоквалифицированное производство в другие страны в Азии, а также лучше автоматизировал свои заводы, надеясь, что сможет больше положиться на искусственный интеллект и технологические секторы для будущего роста. Китайские заводы скоро будут остро нуждаться в новых людях или новых роботах. Решатся ли власти параллельно работать по двум направлениям?

Таким образом, сокращение населения - это все-таки серьезная проблема и для Китая, и для мира, особенно в подобных экономических обстоятельствах. Можно ожидать, что Партия предпримет какие-то действия, чтобы переломить эту тенденцию, и, возможно, пойдет даже на радикальные решения, будучи уверенной, что с их помощью Китай выходил из тяжелых ситуаций и раньше.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674210180


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