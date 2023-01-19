ЧВК "Вагнер" отправляет наемника французского легиона домой

|19:32 Роспремьер Мишустин прибыл в Туркмению для участия в бизнес-форуме
17:05 В Таджикистане новый начальник Миграционной службы - Иматшо Нодирзода и другие назначения
16:53 Отражать... рожать... ржать. Песков продолжает сотрясать воздух пустыми угрозами
16:17 Европарламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства России
15:54 Определена дата 6-го саморазгона Казахского Парламента - 19 марта
15:50 Путин окунулся в крещенскую прорубь. Где-то в секретном месте
15:29 В Таджикистане начали производить мобильные телефоны - кнопочные Virа
15:28 Российский гамбит: Индия и Китай могут снять дизельные сливки в Европе
15:21 Китайские и российские палеоантропологи восстановили облик мальчика-неандертальца из пещеры Тешик-Таш
15:19 Серый флот, да не тот: почему танкеры везут российскую нефть задорого
13:27 Русский игрок НХЛ Проворов отказался одевать педерастическую майку и теперь его чморят всей Америкой
13:22 Глава РосМИД Лавров некошерно обидел мировое еврейство и американство
12:48 США уверовали в свою безнаказанность за военные преступления - The Nation
12:28 Умер советский российский кинорежиссер Николай Досталь, сын персиянки из Туркмении
12:13 Паралич жизни во Франции: все профсоюзы протестуют против пенсионной реформы Макрона
12:03 КазВыборы. Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей, - Г. Илеуова
11:19 Бишкек. В микрорайоне "Кок-Жар" отключают свет всем, кроме домов МВД и ГКНБ - депутат Таалайбек Ибраев
11:15 В Министерстве Кыр-энергетики признали, что в стране есть веерные отключения света
11:07 Уход Хафтара станет проверкой влияния России на Ливию
10:44 Казпремьер Алихан Смаилов самолично возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"
10:33 13-е покушение на Зеленского будет удачным?
08:11 Умерла советская и российская журналистка Белла Куркова
02:47 Британцы будут есть хвою вместо бифштексов?
01:34 Пакистан предложил Индии примирение на невыполнимых условиях, - В.Скосырев
00:58 Греки всенародным воем и плачем похоронили своего последнего короля Константина II Глюксбурга
00:52 Из российских резервов потекли юани, - НГ
00:45 РосВласти патриотично пустозвонят, но... не решаются даже вырубить YouTube
00:44 Дима Билан поддержал арестованного свата Нурсултана Назарбаева
00:39 Что России делать с негодяями
00:24 Китайцы догоняют россиян по доходам на душу населения, - О.Соловьева
00:11 Вера в Империю, - Иван Охлобыстин
|ЧВК "Вагнер" отправляет наемника французского легиона домой
13:27 20.01.2023
В ЧВК "Вагнер" согласились передать с воинскими почестями тело служившего во Французском Иностранном легионе 23-х летнего уроженца Полтавской области Евгения Кулика, который воевал на стороне Киева.
Кулик был уничтожен "музыкантами" в районе Бахмута. Выдать его тело просили из Франции. По иронии судьбы процедуру передачи тела проводит еще один "легионер", который сейчас воюет в составе "Вагнера". Общий посыл этого мероприятия - "с покойниками мы не воюем".
"Каждый из нас воевал во многих местах. Мы - защищаем интересы своей страны. Будьте на стороне добра. Мы отправляем бойца французского легиона домой", - отметил "вагнеровец".
Александр Шляпников