ЧВК "Вагнер" отправляет наемника французского легиона домой

13:27 20.01.2023

В ЧВК "Вагнер" согласились передать с воинскими почестями тело служившего во Французском Иностранном легионе 23-х летнего уроженца Полтавской области Евгения Кулика, который воевал на стороне Киева.



