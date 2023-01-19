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Смерть новорожденных детей вызвала вопросы к таджикской медицине
13:35 20.01.2023

Ширин Рахманова, Фарзона Муроди, Asia-Plus

Главный вопрос – почему дети не были в специальных инкубаторах? На него нам никто не может ответить.

В каких условиях должны содержать недоношенных детей? Есть ли в родильных домах инкубаторы? А специалисты?

11 января в Согдийском областном роддоме родились шестерняшки, врачи оценили их состояние, как стабильное, но через сутки дети скончались. Родственники погибших малышей утверждают, что причиной стало халатное отношение со стороны медперсонала.

По данным Минздрава, причиной гибели детей стал критический вес: от 550 до 700 граммов. Срок беременности составлял 26 недель (6 месяцев), и они входили в категорию "экстремальные новорожденные с минимальным весом".

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При этом Минздрав заявил, что для сохранения жизни новорожденных были приняты все меры.

Вместе с тем до сих пор остается без ответа вопрос: если были предприняты все меры, то почему на фото и видео с детьми они были не в инкубаторах, как это полагается? (фото и видео были распространены в соцсетях, - ред.).

Не смогла ответить на него ни Нури Дадобаева, главврач областного роддома, ни начальник управления организации медуслуг матерям, детям и планирования семьи при Минздраве Зоир Набиев.

Первая, сказав "Азия-Плюс", что причиной смерти стали "преждевременные роды и низкий вес", на другие вопросы, расплакавшись, отказалась отвечать.

Второй предположил: "Наверное, кто-то вытащил их и положил, чтобы снять. Как мне известно, с рождения и до момента смерти малыши находились в кувезах (инкубатор, - ред.) и получали кислород", - сказал он.

"Дети весом в 500-700 г умирают в первые дни жизни"

По словам Набиева, в областном роддоме Согда имеется все необходимое оборудование, также там работают высококвалифицированные специалисты.

"В данном роддоме выхаживают недоношенных детей весом до 1 кг. Для этого есть все условия, там работает главный неонатолог области Косимова Матлюба. Все роженицы, у которых тяжелые роды, находятся в этом роддоме. Но младенцев, которые весят ниже 750-780 г, вылечить очень тяжело, - продолжил он. - А вес этих шестерняшек составлял 550-700 грамм. Согласно мировой статистике, в 96% случаев недоношенные дети с таким весом умирают в первые дни жизни. Такое случается не только в Таджикистане, но и в других странах мира", - заключил Зоир Набиев.

По словам специалиста, неонатолога, врача высшей категории Исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии РТ Зухры Каримовой, причиной смерти детей все же могли быть неправильные условия.

"Я видела на видео, они лежали в обычной кроватке, хотя должны были находиться в кувезе. Дети весом в 700-600 грамм быстро теряют тепло, - поясняет Каримова. -

Хуже всего, когда в таких случаях наступает гипотермия (нарушение теплового обмена, проявляющееся снижением температуры тела на фоне воздействия низких температур и/или снижении продукции тепла и повышении его отдачи) или гипертермия (перегревание, которое сопровождается температурой выше 37ºС). Это опасно для мозга детей".

Вместе с тем врач не исключает, что спасти шестерняшек действительно не было возможности.

В каких условиях должны содержать недоношенных детей?

Смерть новорожденных вызвала много вопросов, в том числе вопрос: а готова ли в принципе таджикская медицина и роддома к таким критическим случаям? Что это за условия, которые должны предоставляться женщинам с многоплодной беременностью и их новорожденным малышам?

В этом "Азии-Плюс" помогла разобраться неонатолог Зухра Каримова.

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Для начала, как только у беременной диагностируется многоплодная беременность, она ежемесячно должна наблюдаться в женской консультации.

"В случаях, когда женщина беременна несколькими малышами одновременно, ее здоровье подвергается еще большим угрозам и высок риск преждевременных родов, - говорит врач. - Причиной может служить повышенное давление, проблемы с почками, попадание вирусных инфекций в организм и т. д.".

При этом, вопреки расхожему мнению, не всегда женщины с многоплодной беременностью рожают путем кесарева сечения. Порой, если их здоровье позволяет и нет никаких отклонений, возможны роды естественным путем.

- Что полагается роженицам с многоплодной беременностью?

- Гинекологи, в зависимости от состояния здоровья матери и ее анализов, назначают определенные витамины. До 3 месяцев беременности матери должны принимать фолиевую кислоту, как, впрочем, и при обычной беременности.

Особенно важен прием кальция для правильного формирования скелета ребенка. Большинство рожениц поступает к нам с анемией, что опасно, в первую очередь, для плода. Прописывают "Ферсинол" для лечения железодефицитной анемии различного генеза и латентного дефицита железа.

Питание должно быть 4-х разовым и включать все необходимые элементы. Бывает даже витамины дополнительно пить не нужно, если питание сбалансированное.

- Какой срок для родов считается нормальным?

- В норме дети рождаются на 39-40 неделе. После 41 недели ребенок считается переношенным, в таком случае роженице устраивают стимуляцию родов.

Сразу же после родов недоношенных детей по стандартам предусмотрено кормление сцеженным грудным молоком матери. Его дают новорожденным по капелькам через 30 минут или 1 час.

- На каком сроке беременная несколькими детьми должна ложиться в роддом?

- Это зависит от состояния здоровья будущей матери. Если беременность протекала нормально, то когда начинаются схватки, беременная приезжает в роддом, где сперва ее осматривают. Если же у женщины раньше времени отошли воды и дети недоношенные, проводится кесарево сечение во избежание осложнений. Также операция проводится в случае поперечного или тазового предлежания одного из малышей в утробе.

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Для выхаживания недоношенных детей в роддоме при нашем институте (роддом № 1) имеется все необходимое оборудование, в том числе 6 кувезов, 6 инфузоматов, кроватки-грелки и т. д.

- В чем разница между кроваткой-грелкой и кувезом для здоровья младенцев?

- Все зависит от срока беременности и от веса ребенка. Если вес меньше 1.500 кг, ребенок должен находиться в кувезе. Если вес от 1.600-1.700 кг – в кроватке-грелке. Таким детям в любом случае нужно поддерживать определенную температуру извне, потому что их тело быстро теряет тепло.

Инкубатор открытого типа (кроватка-грелка) – аппарат, предназначенный для содержания и выхаживания недоношенных младенцев первых месяцев жизни в акушерских стационарах и клиниках в круглосуточном режиме.

Есть и другие методы ухода за недоношенными новорожденными. К примеру, мы в нашем роддоме также используем метод Кенгуру или метод "кожа к коже". Это техника выхаживания, практикуемая при преждевременных родах. Метод ухода Кенгуру за недоношенными детьми может быть ограничен до нескольких часов в день, по медицинским показателям малыша. Суть в том, что малыша кладут на грудь матери так, чтобы их кожа соприкасалась.

- Сколько времени недоношенные дети должны лежать в кувезе?

- Обычно 2 недели. Опять же, зависит от его состояния. Если он может полностью усваивать сцеженное молоко матери, которое им дают сперва через шприц, если ребенок может самостоятельно дышать, и в целом все с ним хорошо, его переводят на следующий этап лечения.

В этот же период мать получает дополнительные рекомендации по уходу за своим малышом.

- Когда можно купать недоношенного ребенка?

- Спустя 6 дней после рождения.

- Вы сказали, что в вашем роддоме есть все необходимое оборудование, а что вы знаете об условиях в других роддомах?

- Я как-то была в районе Балджувон Хатлонской области, где мы с коллегами проводили обследование. И там не хватает кадров. Имеются только педиатры, но они специализируются на детях после 1 года рождения, а в случае младенцев нужны неонатологи.

Даже при наличии кувезов, мониторов, кроваток-грелок и прочего, что есть в той области, обычные медсестры не могут ухаживать за недоношенными детьми. Здесь уход играет ключевую роль.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674210900


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