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Nihon Keizai: в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня
13:36 20.01.2023

Nihon Keizai
Япония

Цена на сырую нефть достигла максимума за последние полтора месяца
Nihon Keizai: в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня

В 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня, пишет Nihon Keizai. Дисбаланс спроса и предложения может привести к росту стоимости. Одной из причин являются санкции против Кремля, из-за которых российская нефть стала экспортироваться в Индию и Китай.

Миса Хама

В 2023 году мировой спрос на черное золото достигнет рекордного уровня из-за ожиданий, связанных с Китаем

Наблюдалась тенденция к снижению цен на нефть, однако они начали расти и достигли самого высокого уровня за последние полтора месяца. Это связано с ослаблением мер, принимаемых Китаем против нового коронавируса, что повысило ожидания по поводу восстановления спроса.

По данным МЭА, в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня. Рост предложения замедлится из-за влияния антироссийских санкций, а дисбаланс спроса и предложения может усилить давление на стоимость.

Американские фьючерсы на нефть эталонного сорта WTI (West Texas Intermediate) 18 января временно поднялись до диапазона 82 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с 5 декабря прошлого года.

В начале года стоимость упала до отметки в 72 доллара за баррель на фоне опасений по поводу замедления экономического роста в Европе и США. Затем цены стали постепенно подниматься и за последние две недели увеличились примерно на 14%.

18 января европейские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent также временно выросли до уровня 87 долларов, самого высокого показателя примерно за полтора месяца.

За изменениями котировок стоят растущие ожидания по поводу восстановления спроса после отмены китайских ограничений, связанных с пандемией.

В ежемесячном отчете о состоянии рынка нефти за январь, опубликованном 18 января, МЭА пересмотрело прогноз мирового спроса в сторону повышения, заявив, что в 2023 году он вырастет на 1,9 миллиона баррелей в день и достигнет 101,7 миллиона баррелей.

Если прогноз верен, то спрос в 2023 году превысит рекордный максимум 2019 года (100,5 миллиона баррелей), который был зафиксирован до распространения COVID-19. Это положит конец стагнации спроса в течение последних трех лет.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном отчете, опубликованном 17 января, также прогнозирует, что спрос на нефть в Китае в 2023 году увеличится на 510 тысяч баррелей в день, что приведет к росту мирового спроса.

Что касается последнего, то ОПЕК не изменила прогноз прошлого месяца – увеличение на 2,22 миллиона баррелей в день до 101,77 миллиона баррелей.

По мнению МЭА, около половины роста мирового спроса в этом году связано с отменой строгой политики Китая по борьбе с пандемией. Она предусматривала такие тщательные меры, как масштабные проверки и повсеместное блокирование городов, что уже давно сдерживает экономическую активность в Китае. Ожидается, что по мере отмены этих правил промышленность и миграция будут расти.

Изменение политики также вызвало всплеск инфекции в Китае, что привело к сокращению потребления. Хотя МЭА предполагает повышение китайского спроса, форма и скорость этого процесса остаются неясны, поэтому агентство определило КНР как одного из потенциальных "нарушителей порядка" на нефтяном рынке в этом году.

Еще одним "нарушителем", по данным МЭА, может стать риск, связанный с предложением российской нефти. После введения Европейским союзом эмбарго в декабре 2022 года российское черное золото экспортировалось в такие не участвующие в санкциях страны, как Индия и Китай, по ценам значительно ниже международных.

В результате с точки зрения мирового предложения в целом санкции не привели к значительному сокращению поставок.

В феврале в качестве дополнительной санкции Европа введет эмбарго на российские нефтепродукты. Если оно повлияет на экспорт из России, баланс предложения нефти в начале 2023 года может резко нарушиться (МЭА).

Текущая стоимость нефти составляет около 80 долларов за баррель, что выше, чем обычно. Но это все же ниже исторического максимума, составлявшего 130 долларов сразу же после начала российской спецоперации на Украине. Между тем в этом году сохраняется неопределенность как в отношении спроса, так и предложения, и рынок осознает риск очередного повышения.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674210960


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