КазКолония. В Алматы десантировалась Комиссия по расследованию январского восстания... Британского парламента

14:57 20.01.2023

В посольстве Великобритании прокомментировали приезд в Алматы британских парламентариев



В Казахстан прибыла британская независимая комиссия с участием парламентариев по расследованию январских событий и дела Жанболата Мамая, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала в Faceebok активистка Инга Иманбай.



"16 января в Алматы прибыла парламентская комиссия по расследованию январских событий и дела Жанболата Мамая из Великобритании во главе с членом Палаты Лордов Кеном Макдональдом. В работе комиссии также участвуют руководитель международной юридической компании Bindmans LLP Тайаб Али и другие специалисты", – сообщила Инга Иманбай.



В посольстве Великобритании прокомментировали приезд британских парламентариев.



"Комиссия по расследованию была учреждена британской юридической компанией "Bindmans LLP". Комиссия включает в себя британских парламентариев, действующих в частном и независимом качестве и не связанных с правительством или парламентом Великобритании", – говорится в официальном ответе на запрос Zakon.kz.



Айсулу Омарова