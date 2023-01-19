"Казахстан сегодня... Новая Оттоманская Порта строится на наших границах", - Е.Сатановский

16:59 20.01.2023

Сатановский оценил русофобские тенденции в Казахстане



Как указывает российский политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский, Казахстан пока остается для нас дружественным государством.



"Начальство же считает Казахстан таковым. Однако, является ли он действительно дружественным, мне сказать трудно", - отмечает он, комментируя решение, принятое казахстанской партией "Ак жол" (Светлый путь).



Ранее пресс-служба "Ак жол" сообщила о решении исключить из своего состава зампредседателя партии, депутата Мажилиса [парламента Казахстана] Азамата Абильдаева за то, что в интервью в СМИ он поддержал действий руководства России по проведению специальной военной операции на Украине, а украинский режим назвал нацистским. "Слова Абильдаева противоречат позиции партии „Ак жол", а также нарушают и партийную, и депутатскую этику", - говорится в пресс-релизе. В связи с этим на заседании были приняты решения исключить Абильдаева из партии, а также направить письмо в Центризбирком Казахстана о приостановке депутатского мандата Абильдаева.



Евгений Сатановский обращает внимание, что на сегодняшний момент в Казахстане стремительно развиваются антирусские и антироссийские настроения: "С одной стороны их подогревает Запад, по той же схеме, по которой подогревали на Украине или в Прибалтике с соответствующими результатами. А с другой стороны - Турция. Поскольку в январе [прошлого года] руководство Казахстана могло быть вполне себе свергнуто, то сегодня оно склонно прислушиваться к западным директивам, - деньги-то где хранятся у казахского начальства? Если наши конфисковали, могут ведь и у них конфисковать, оснований-то для этого ничуть не меньше".



Что касается влияния Турции, то, по оценке президента Института Ближнего Востока, Казахстан очень активно вписывается в Организацию тюркских государств Реджепа Тайипа Эрдогана.



"Новая Оттоманская Порта строится на наших границах, на территории бывшей нашей общей страны, с огромным успехом. В этом плане партия „Ак жол" просто соответствует общим тенденциям, которые есть в Казахстане. Правда, не только в Казахстане", - подчеркивает Евгений Сатановский.