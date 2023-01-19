 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.01.2023
18:58  Министра внутренних дел Украины убили свои из ПЗРК. Причем не по ошибке, а сознательно
18:50  После года войны Росвласти отважились отнять у укр-экс-премьера Яценюка главный кинотеатр Ялты
18:35  Война кыр-спецслужб. В здание ГКНБ Оша пытались зайти бойцы спецназа МВД, но их не пустили
18:29  Успешно провалившего украинское и казахстанское направление г-на Козака пересаживают из АП в СчетПалату РФ
17:26  Разлимонило Лиму. Уличные бои в Перу не стихают
16:59  "Казахстан сегодня... Новая Оттоманская Порта строится на наших границах", - Е.Сатановский
14:57  КазКолония. В Алматы десантировалась Комиссия по расследованию январского восстания... Британского парламента

13:36  Nihon Keizai: в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня
13:35  Смерть новорожденных детей вызвала вопросы к таджикской медицине
13:27  Грузом 200. ЧВК "Вагнер" отправляет наемника французского легиона домой
13:23  Почему сокращение китайского населения - большая проблема и для Китая, и для всего мира? - К.Юришич
12:20  СЭЗ "Бишкек" возглавил многократно судимый кыргызский мырка-политикан Шыкмаматов
12:13  КырВласти продолжают махинации с конфискованными землями семьи бывшего президента Бакиева
11:54  Вокруг узбекских ГЭС построят ветро-солнечные электростанции
11:48  Спрос россиян на жилье в Турции вырос на 90%
10:30  Запад и Мир. События на Украине все больше поляризуют мир , - Святослав Князев
09:19  РосОбщественность требует быстрейшего принятия закона о лишении имущества нацпредателей
08:27  Назарбаев госпитализирован в Астане - операция на сердце
07:11  Париж в огне. Таких массовых забастовок и беспорядков не было 10 лет
07:07  Стена плача на Украине. Зреет революция вдов, - В.Бурт
06:51  За что Укро-ПВО сбили гвинтокрил с руководством МВД Украины, - СП
00:48  Света нет, но вы держитесь: что не так с отменой энерголимита в Таджикистане
00:32  Иран решил не признавать новые регионы частью России
00:27  Прибалты готовы включить заднюю: а если Украина проиграет? - П.Игнатавичюс
00:05  У депутата КазПарламента Азамата Абильдаева отнимают мандат за поддержку России
00:04  Чемпионскую корону по шахматам разыграют в Астане
Четверг, 19.01.2023
19:32  Роспремьер Мишустин прибыл в Туркмению для участия в бизнес-форуме
17:05  В Таджикистане новый начальник Миграционной службы - Иматшо Нодирзода и другие назначения
16:53  Отражать... рожать... ржать. Песков продолжает сотрясать воздух пустыми угрозами
16:17  Европарламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства России
15:54  Определена дата 6-го саморазгона Казахского Парламента - 19 марта
15:50  Путин окунулся в крещенскую прорубь. Где-то в секретном месте
15:29  В Таджикистане начали производить мобильные телефоны - кнопочные Virа
15:28  Российский гамбит: Индия и Китай могут снять дизельные сливки в Европе
15:21  Китайские и российские палеоантропологи восстановили облик мальчика-неандертальца из пещеры Тешик-Таш
15:19  Серый флот, да не тот: почему танкеры везут российскую нефть задорого
13:27  Русский игрок НХЛ Проворов отказался одевать педерастическую майку и теперь его чморят всей Америкой
13:22  Глава РосМИД Лавров некошерно обидел мировое еврейство и американство
12:48  США уверовали в свою безнаказанность за военные преступления - The Nation
12:28  Умер советский российский кинорежиссер Николай Досталь, сын персиянки из Туркмении
12:13  Паралич жизни во Франции: все профсоюзы протестуют против пенсионной реформы Макрона
12:03  КазВыборы. Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей, - Г. Илеуова
11:19  Бишкек. В микрорайоне "Кок-Жар" отключают свет всем, кроме домов МВД и ГКНБ - депутат Таалайбек Ибраев
11:15  В Министерстве Кыр-энергетики признали, что в стране есть веерные отключения света
11:07  Уход Хафтара станет проверкой влияния России на Ливию
10:44  Казпремьер Алихан Смаилов самолично возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"
10:33  13-е покушение на Зеленского будет удачным?
08:11  Умерла советская и российская журналистка Белла Куркова
02:47  Британцы будут есть хвою вместо бифштексов?
01:34  Пакистан предложил Индии примирение на невыполнимых условиях, - В.Скосырев
00:58  Греки всенародным воем и плачем похоронили своего последнего короля Константина II Глюксбурга
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Казахстан сегодня... Новая Оттоманская Порта строится на наших границах", - Е.Сатановский
16:59 20.01.2023

Сатановский оценил русофобские тенденции в Казахстане

Как указывает российский политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский, Казахстан пока остается для нас дружественным государством.

"Начальство же считает Казахстан таковым. Однако, является ли он действительно дружественным, мне сказать трудно", - отмечает он, комментируя решение, принятое казахстанской партией "Ак жол" (Светлый путь).

Ранее пресс-служба "Ак жол" сообщила о решении исключить из своего состава зампредседателя партии, депутата Мажилиса [парламента Казахстана] Азамата Абильдаева за то, что в интервью в СМИ он поддержал действий руководства России по проведению специальной военной операции на Украине, а украинский режим назвал нацистским. "Слова Абильдаева противоречат позиции партии „Ак жол", а также нарушают и партийную, и депутатскую этику", - говорится в пресс-релизе. В связи с этим на заседании были приняты решения исключить Абильдаева из партии, а также направить письмо в Центризбирком Казахстана о приостановке депутатского мандата Абильдаева.

Евгений Сатановский обращает внимание, что на сегодняшний момент в Казахстане стремительно развиваются антирусские и антироссийские настроения: "С одной стороны их подогревает Запад, по той же схеме, по которой подогревали на Украине или в Прибалтике с соответствующими результатами. А с другой стороны - Турция. Поскольку в январе [прошлого года] руководство Казахстана могло быть вполне себе свергнуто, то сегодня оно склонно прислушиваться к западным директивам, - деньги-то где хранятся у казахского начальства? Если наши конфисковали, могут ведь и у них конфисковать, оснований-то для этого ничуть не меньше".

Что касается влияния Турции, то, по оценке президента Института Ближнего Востока, Казахстан очень активно вписывается в Организацию тюркских государств Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Новая Оттоманская Порта строится на наших границах, на территории бывшей нашей общей страны, с огромным успехом. В этом плане партия „Ак жол" просто соответствует общим тенденциям, которые есть в Казахстане. Правда, не только в Казахстане", - подчеркивает Евгений Сатановский.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674223140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №104
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №105
- Сенаторы рассмотрели законы о майнинге
- От "управления средствами" к "управлению результатами"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2023 года №19
- Роман Скляр провел переговоры с главой "Газпрома"
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 19 января 2023 года №15/666
- Роста тарифов не избежать
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  