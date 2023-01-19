Разлимонило Лиму. Уличные бои в Перу не стихают

17:26 20.01.2023

Протестующие в Перу продолжают вести бои с полицией

Протесты в Перу продолжаются

После многотысячного марша в Лиме протестующие в Перу продолжают борьбу с полицией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета theguardian, глава государства Дина Болуарте обещала привлечь в ответственности протестующих, так как толпы продолжают призывать к ее отставке.



В четверг вечером в столице Перу марш, который назвали "захватом Лимы", перерос в постоянные бои между протестующими и полицией на фоне забрасывания камнями и использования слезоточивого газа.



В начале недели тысячи протестующих со всей страны направились в Лиму, чтобы поучаствовать в массовом марше с требованием отставки президента Дины Болуарте. Спустя почти шести недель беспорядков в результате забастовок погибло более 50 человек, в том числе один полицейский.



"Полиция контролирует протесты и виновные в насилии и вандализме не останутся безнаказанными. Это не мирный марш. Правительство твердое, а его кабинет более сплочен, чем когда-либо".

Президент Перу Дина Болуарте

Болуарте также заявила, что протесты не имели социальной повестки, а скорее были направлены на нарушение верховенства закона, создание хаоса и беспорядков и захват власти.



Она добавила, что нападения на три региональных аэропорта были спланированы заранее и будут наказаны "по всей строгости закона".



"Перуанскому народу, тем, кто хочет работать в мире, и тем, кто провоцирует акции протеста, я говорю: я не устану призывать их к хорошему диалогу, говорить им, что мы работаем для страны".

Президент Перу Дина Болуарте



editus.ru

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По данным омбудсмена Перу, в ходе столкновений с полицией в южном городе Арекипа в четверг один человек погиб и около 10 получили ранения. Как сообщается, они пытались вторгнуться в аэропорт. Несколько аэропортов были закрыты, а огромные участки страны парализованы более чем 120 блокпостами.



Кроме того, возмущение числом погибших привело к росту протестов, которые начались в начале декабря в поддержку свергнутого бывшего президента Педро Кастильо. Однако в подавляющем большинстве перешли к требованиям отставки Болуарте, закрытия Конгресса и проведения новых выборов.



Ранее тысячи людей прошли маршем по площади Сан-Мартин в Лиме с плакатами, изображающими места своего происхождения. Крестьянские организации безопасности, известные как рондеро, носили традиционные кнуты, а женщины из коренных народов – традиционные красочные юбки. Среди плакатов были изображающие первую женщину-президента Перу, залитую кровью, скандировали: "Дина, убийца, народ тебя отвергает".



"Мы хотим справедливости, мы не хотим, чтобы наши мертвые были забыты", - сказала Сулема Чакон The Guardian. – Мы хотим убрать этого узурпатора, она не представляет нас".



В свою очередь Болуарте, заявившая на прошлой неделе, что не уйдет в отставку, ранее встретилась с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. На прошлой неделе агентство ООН заявило, что оно очень обеспокоено ростом насилия в Перу.



Как ранее сообщалось, в Перу во время протестов погибли 45 человек.



Дарига Турысбекова