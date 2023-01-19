Успешно провалившего украинское и казахстанское направление г-на Козака пересаживают из АП в СчетПалату РФ

18:29 20.01.2023

Дмитрий Козак может стать главой Счетной палаты



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Замглавы администрации Дмитрий Козак является основным кандидатом на пост главы Счетной палаты (СП). Консультации о кандитурах на этот пост продолжаются. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.



По информации РБК, Совет федерации может рассмотреть кандидатов на должность главы СП на следующей неделе. В свою очередь в Кремле не стали комментировать эту информацию. "Никогда не анонсируем",- сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РБК.



Экс-глава СП Алексей Кудрин покинул пост в ноябре 2022 года, в декабре он начал работу в "Яндексе". По информации РБК, господин Кудрин предлагал на свой пост вице-спикера Госдумы Александра Жукова.



Согласно поправкам в Конституцию России, Совет федерации должен представить кандидатуры на пост главы СП президенту России. 17 января в Совфеде говорили, что у них пока нет определенной кандидатуры на этот пост.



Дмитрий Козак работает в должности замглавы администрации президента (АП) с 2020 года. Он курирует работу АП в направлении Украины, Абхазии и Южной Осетии. До этого господин Козак занимал должность вице-премьера России, курируя вопросы, связанные с присоединением Крыма к России.



О назначении нового главы СП - в публикации "Ъ" "Счетной палате назначили процедуру".



Олеся Павленко