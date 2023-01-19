Война кыр-спецслужб. В здание ГКНБ Оша пытались зайти бойцы спецназа МВД, но их не пустили

18:35 20.01.2023

"Сводка" (АКИpress) – В здание УГКНБ по Ошу и Ошской области пытались зайти бойцы спецназа МВД, но их не пустили сотрудники спецслужб, сообщили 20 января редакции "Сводка АКИpress" источники.



Между спецназовцами и сотрудниками ГКНБ произошла потасовка.



По предварительным данным, следователь ошского управления спецслужб подозревается в должностном преступлении.



Он задержан и в его кабинете проводятся следственно-оперативные мероприятия. Расследованием занимается Военная прокуратура.