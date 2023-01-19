После года войны Росвласти отважились отнять у укр-экс-премьера Яценюка главный кинотеатр Ялты

18:50 20.01.2023

Принадлежащий Яценюку кинотеатр IMAX в Ялте решили национализировать

В ялтинском кинотеатре "Сатурн IMAX", который принадлежит бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, введут внешнее управление. Такая мера применяется, так как учреждение решено национализировать, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.



"Кинотеатр планируется национализировать, будет введена временная администрация", - приводит его слова ТАСС.



Ранее Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что кинотеатр принадлежит Яценюку. Он уточнил, что в республике находится много имущества, которое принадлежит иностранным гражданам, но национализироваться будет только то, с которого средства получает киевский режим.



Варвара Романова