 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Министра внутренних дел Украины убили свои из ПЗРК. Причем не по ошибке, а сознательно
18:58 20.01.2023

Источник в Минобороны Украины: Вертолет с Монастырским сбит из ПЗРК
Алексей Селиванов. 20.01.2023

Потерпевший над Броварами крушение вертолет, где погиб глава МВД Украины, был сбит из ПЗРК.

Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", в авторской колонке для ПолитНавигатора" пишет экс-советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, сославшись на свой источник в украинском оборонном ведомстве.

Потерпевший над Броварами крушение вертолет, где погиб глава МВД Украины, был сбит из ПЗРК....

Министра внутренних дел Украины убили украинские военные. Пуск переносной зенитной ракеты был осуществлен под прикрытием учений по борьбе с барражирующими боеприпасами, которые проводили под Киевом для Сил территориальной обороны ВСУ.

Когда по всей Киевской области куча мужиков в форме с "тубусами" ПЗРК, скрыть еще один расчет, состоящий из офицеров Главного управления разведки – проще простого. Никто ничего и не подумает. Поэтому, кстати, никто и не вычислит источник в украинском военном ведомстве, который мне это слил. Слишком многие в курсе. А кто из неглупых офицеров и не был введен в курс – мог сам сложить два и два.

Мотив прост. В украинском руководство идет напряженная борьба за места в новом раскладе. А новый расклад неминуемо наступит. Новый этап конфликта – новый расклад. После новой волны мобилизации и появления новых трех корпусов ВСУ, полностью вооруженных натовским оружием и сидящих на американской и европейской бронетехнике, сильно изменится расклад сил внутри Украины.

Очевидно, что еще больше усилится роль вооруженных сил. Режим Зеленского попал в ловушку – не пиарить ВСУ было невозможно. И теперь армия – главный фактор существования этого квазигосударства. А первое лицо в армии – ее командующий, генерал Залужный, которого не смог свалить даже скандал с "девками Залужного", когда взломали страницу генерала и опубликовали переписку "примерного семьянина" с его многочисленными подстилками.

Не случайно так настойчиво пиарят Залужного на Западе – в журнале Time, в других европейских изданиях. А в этом деле случайностей нет. "Железного генерала" явно готовят на роль Вождя.

Все мы помним, как Зеленский пытался взять под контроль ВСУ, убирая "порошенковских" генералов. Но с Залужным провести такую схему будет уже почти невозможно. А теперь, после смерти руководителя МВД и его заместителя , невозможно и подавно.

МВД – единственная структура на Украине, кроме ВСУ, которая имеет в своем распоряжении большое количество вооруженных людей. А это не только полицейские, и но и части Национальной Гвардии с тяжелым вооружением. Гибель руководства МВД означает новые перестановки в ведомстве, а это – время.

Для того, чтобы победить Россию, западникам нужен мощный, хорошо управляемый кулак. Этот кулак готовится на весну. Весной будут укомплектованы не только новые армейские корпуса.

Весной на Украине появится весьма значительное количество военнослужащих НАТО в новых трех корпусах – экипажи новой военной техники, артиллерийские расчеты, офицеры, чтобы всем этим руководить.

Зачем натовцам мешающийся под ногами какой-то дополнительный, пусть и послушный, президент-клоун, когда есть "Железный генерал"? Пусть и выполняющий роль ширмы для натовских офицеров…

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Царев рассказал, кто и за что мог убить Монастырского
Любовь Смирнова. 20.01.2023

Гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского связана с наркобизнесом экс-руководителя министерства Арсена Авакова или с торговлей оружием главкома ВСУ Валерия Залужного.

Такое мнение в эфире "Радио Крым" высказал экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского связана с наркобизнесом экс-руководителя министерства Арсена Авакова или...

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"Есть одна из версий, что Монастырский дошел до бизнес-империи Авакова, которая была построена на наркотиках. Бизнес настолько прибыльный и серьезный, что Монастырского сбили ракетой. Многие говорят о том, что вертолет горел еще до того, как начал падать, – отметил он. – Другие говорят о том, что Монастырский влез в торговлю оружием. Я когда-то столкнулся с тем, что прослушки и наружки в милиции в десятки, если не сотни раз больше, чем в разведке. И данных собирается не меньше, чем в СБУ.

И как говорят мои друзья в Киеве, Монастырский начал лезть в торговлю оружием, которую ведет Залужный. То есть оружие, которое должно поступать на Украину, сразу же продается, и деньги делятся между американцами и Залужным. А Монастырский потребовал свою долю".

Что касается заявлений главы военной разведки Кирилла Буданова изданию Wall Street Journal, в котором он подтвердил, что СБУшники по ошибке пристрелили участника первых переговоров о прекращении огня с Россией финансиста Дениса Киреева, который на самом деле был агентом разведки, то помимо межведомственной войны украинские силовики уничтожали людей по списку возможных угроз для режима.

"Киреева убили буквально в первые дни начала спецоперации. Я его неплохо помню по прошлой жизни, хоть он был на стороне врага, но хорошо понимал ситуацию, и уж точно у него не было националистического отношения к русским. Его застрелили сотрудники СБУ. Обезоружили охрану, отвезли неподалеку и выстрелили в голову, – напомнил Царев. – В начале СВО громадное количество людей, которые с точки зрения киевского режима могли представлять какую-то угрозу, были уничтожены.

Списки были составлены заранее, и если убивают высокопоставленных сотрудников разведки, поверьте, убивать каких-то пророссийских активистов более чем легко. Я предупреждал о том, что такие списки в регионах составлены, и часть убитых людей потом привезли в Бучу и выставили напоказ перед журналистами. И не зря наша страна заявляла требования провести генетическую экспертизу людей, которые похоронены в Буче: большинство из них оказались бы из Киева, и далеко не сторонники власти".

Источник - politnavigator.news
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