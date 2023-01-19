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Сезон распродаж: инвесторы избавляются от акций США
20:19 20.01.2023

Американская экономика в ожидании спада

Оксана Белкина

Инвесторы активно избавляются от вложений в американские фонды, перенаправляя капитал на другие рынки. Одна из главных причин, но не единственная, - надвигающаяся рецессия в США. В какие страны перетекают деньги, наберет ли "бегство капитала" с американского фондового рынка обороты и какое влияние это окажет на американскую экономику, выясняли "Известия".

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Как подсчитали аналитики инвестбанка Goldman Sachs, с фондового рынка США начали постепенно уходить деньги инвесторов. Только за первые две недели 2023 года отток средств из акций американских компаний составил около $5 млрд.

Среди основных причин аналитики называют повышение ставок ФРС и надвигающуюся рецессию в экономике США - ее вероятность оценивают в 61%. Регулятор последовательно ужесточает денежно-кредитную политику в попытках обуздать инфляцию. И, по мнению экономистов, в своем стремлении Федрезерв зашел слишком далеко. В такой ситуации многие инвесторы предпочли закрыть позиции, зафиксировав прибыль.

- Текущее и будущее удорожание денег, ужесточение условий для производства и сбыта ведут к высокому риску рецессии, замедления и даже снижения экономики в США. Это неблагоприятно для доходов и прибыли корпораций, для фондового рынка страны в целом. В связи с этим индексы акций в целом имеют тенденцию к ослаблению, - поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

Это мнение разделяют и другие эксперты.

- Экономика США явно начинает замедляться, единственным сильным моментом остается рынок труда. Вдобавок ряд представителей ФРС продолжают сообщать о желании повысить ставки выше 5%. В результате инвесторы опасаются возможной рецессии в Штатах, а высокие ставки наносят удар по самому растущему технологическому сектору, который занимает пятую часть в индексе S&P500, - подчеркивает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

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Поиски альтернативы

Как выяснили аналитики Goldman Sachs, инвесторы начали выводить капиталы прежде всего в Европу. Интересно, что европейские фонды длительное время испытывали недостаток средств и нынешний приток стал первым за длительный период времени.

Ключевым фактором послужили позитивные тенденции в экономике, повлиявшие на европейский фондовый рынок. Мягкая зима смягчила опасения по поводу энергетического кризиса. К тому же "открылся" Китай - важнейший рынок для многих европейских отраслей. В результате экономика Евросоюза оказалась более устойчивой к рискам и рынки моментально на это отреагировали. Акции компаний еврозоны выросли на 38% с конца сентября, а евро подрос на 10% по отношению к доллару, отмечает Николай Вавилов.

С американского рынка деньги начали уходить и в сам Китай, а также в Японию и на целый ряд развивающихся рынков.

- На фоне отказа правительства Китая от политики "нулевой толерантности" к ковиду с начала года приток капитала отмечался в Китае. Также после существенной коррекции стоимости акций других развивающихся рынков (Индия, Индонезия, Вьетнам, Бразилия, Мексика), на фоне жесткой политики мировых центральных банков, их оценки стали более привлекательными на фоне все еще высоких оценок акций США, - поясняет Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.

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Существенным фактором эксперт называет и начавшееся в конце года ослабление доллара. Слабый доллар делает более привлекательными облигации развивающихся рынков, номинированные в местной валюте.

Опасная тенденция

Как подчеркивают экономисты, пока сумма, которую вывели с американского фондового рынка, ничтожно мала в сравнении с его триллионными оборотами. Однако важна именно тенденция: средства пусть и в малых объемах, но начинают перетекать на другие рынки и регионы.

"Возможно, наступил поворотный момент для региональных потоков акционерного капитала", - предполагают ведущие стратеги Goldman Sachs. По их словам, этот тренд будет набирать силу: есть основания для "более значимого ускорения" перетока капитала за пределы Соединенных Штатов.

Для американской экономики отток средств с корпоративного рынка - определенно негативный фактор, ограничивающий возможности развития.

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Американский фондовый рынок продолжит падать, а жесткие финансовые условия и удорожание денег будут давить на многие технологические компании, что может привести к череде банкротств. Замедление потребления и заканчивающиеся свободные средства населения, накопленные во времена пандемии, нанесут удар по ключевому потребительскому сектору, указывают в Total Research.

В Сapital Lab прогнозируют, что инвесторы и дальше будут искать альтернативные варианты вложений средств. Сейчас долговая нагрузка корпораций на развивающихся рынках ниже, нежели чем в США, инфляция во многих странах также ожидается ниже, оценки компаний находятся на минимальных отметках за последние несколько лет, что делает их более привлекательными для инвестирования, отмечает Евгений Шатов. Внимание инвесторов может вновь переключиться на американские фонды, если ФРС сделает перерыв в поднятии ставки или к снижению, но до конца года это вряд ли случится.

Источник - Известия
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