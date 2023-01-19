Почти 30 тыс. поддельных долларов пытались ввезти из Турции в Казахстан

21:38 20.01.2023

Почти 30 тыс. поддельных долларов изъяли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники департамента АФМ по Костанайской области пресекли деятельность преступной группы, ввозившей и распространявшей в Казахстане поддельные доллары высокого качества, говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.



В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий была установлена вся цепь поставки долларов из Анкары в Казахстан.



"Следственным судом в отношении трех граждан Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранительные органы Турецкой Республики ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты".

Пресс-служба АФМ РК

Из 30 тыс. ввезенных в Казахстан поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.



Константин Вноровский