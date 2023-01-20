 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украину погонят в наступление до весны – решение принято
00:04 21.01.2023

Елена Острякова. 20.01.2023

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Украина должна пойти в контрнаступление до весны. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил...

"Чему мы уделили особое внимание – это убедиться в том, что у Украины есть необходимые возможности для того, чтобы добиваться успеха прямо сейчас. У нас есть определенное окно возможностей с этого момента и до весны, когда может начаться контрнаступление. Для этого осталось не так много времени. Нам нужно укрепить обороноспособность", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что США "привержены своей руководящей роли в деле обороны Украины".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли был менее оптимистичен в прогнозах.

"С военной точки зрения я утверждаю, что в этом году будет трудно изгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Это не значит, что этого не может произойти, но это будет очень трудно. Что может произойти, это продолжение обороны, стабилизация линии фронта. В зависимости от обучения и снабжения оборудованием, Украина может достигнуть серьезных тактических успехов на операционном уровне и освободить максимально большую территорию", – валял дурака Милли.

Он пролепетал, что мирные переговоры могут пройти уже сейчас, и "Путин обязан завершить эту войну".

Источник - politnavigator.net
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