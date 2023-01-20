Турцию хотят превратить в "Украину-2", - С.Тарасов

01:08 21.01.2023 Анкара хочет заручиться поддержкой Вашингтона. Однако журнал Defense Journal Атлантического совета в Турции считает, что "отношения между США и Турцией приближаются к точке невозврата", а Запад грозит Турции "превратить ее в Украину-2".



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 20 января 2023,



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершил визит в США. Он тщательно готовился внешнеполитическими ведомствами двух стран и проходил в рамках нового турецко-американского стратегического механизма. Решение о его создании было принято еще 31 октября 2021 года в Риме американским и турецким президентами, которые договорились "начать диалог на высоком уровне", чтобы "решить вопросы, по которым Турция и США не сходятся во мнении". Но официально механизм был запущен 4 апреля 2022 года во время визита в Анкару заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Стороны договорились провести встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран в том же году, но им, как считают турецкие эксперты, не удалось согласовать приемлемую повестку. Речь шла о том, чтобы вычленить одну или несколько проблем во взаимоотношениях Анкары и Вашингтона, решение которых могло бы распутать сложившийся клубок противоречий на фоне "кризисных процессов во всем мире".



Тогда не получилось. А сейчас? Накануне визита Чавушоглу в США проправительственная турецкая газета Daily Sabah отмечала, что готовящаяся переговорная повестка держится в секрете, а министру в Вашингтоне придется провести "сеанс одновременной игры на нескольких шахматных политических досках". Это условия согласия Турции на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО; проблемы отношений Анкары и Афин в Восточном Средиземноморье; вопросы сирийского урегулирования в контексте сотрудничества США со структурами (курдскими), которые Турция считает террористическими; разногласия по поводу покупки Анкарой российских С-400 и американские санкции; возможные поставки Турции американских истребителей F-16; отношения с Ираном и политика в Закавказье. Наконец, украинский кризис.



В качестве "гроссмейстера" должен был выступить Чавушоглу, действуя по правилу: "сдать" одну или две партии своему партнеру - госсекретарю Энтони Блинкену, заключить одну-две ничьи, но выиграть хотя бы на одной доске. Результатом такого сеанса должна была стать договоренность о визите в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и проведение им переговоров с американским коллегой Джо Байденом до парламентских и президентских выборов в Турции. Для Эрдогана, который стал чуть ли не главным бенефициаром украинского кризиса в Евразии и превратил Турцию в основной энергетический хаб и платформу для множества других подсанкционных действий, это представляется важным, поскольку легитимизировало бы его новую роль в мировой политике. Помимо этого, Эрдоган подчеркивает свою важнейшую роль в Североатлантическом альянсе, намекая, что может выступать в роли прокси в Евразии, раздвигая горизонты возможного для Запада.



Однако, судя по всему, в Вашингтоне не оценили или не приняли "шахматное шоу" Чавушоглу. Блинкен предпочел играть только на одной доске. Его переговоры с турецким министром носили закрытый характер, и, кроме самих участников переговоров, никто не знает обсуждаемого круга проблем. Итоговое заявление Госдепа написано общими словами с указанием на то, что "США и Турция являются близкими союзниками". При этом была обозначена только тематика обсуждений. На первые позиции выставлен вопрос о модернизации турецкого парка истребителей F-16, затем реализация трехстороннего меморандума, подписанного Финляндией, Швецией и Турцией для продвижения заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО, ситуация в Сирии и в Восточном Средиземноморье, борьба с терроризмом и двустороннее сотрудничество. Все эти проблемы во взаимоотношениях между двумя странами находятся в подвешенном состоянии. А когда журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, о чем все же договорились стороны, та подчеркнула, что "лучше обратиться к правительству Турции по поводу их позиции".



По мнению турецких экспертов, единственной "партией", которую Вашингтон решил принять в игре с Турцией с ее "жертвой фигурой", стала кавказская. На этом направлении стороны договорились действовать совместно, хотя ранее Анкара продвигала свой проект "3+3" (Россия, Турция, Иран - Азербайджан, Грузия, Армения) по созданию системы региональной безопасности без участия США и Европейского союза. В остальном все остались при своих прежних интересах. Так, американская администрация направила Конгрессу запрос на продажу Турции новых истребителей F-16 и модернизацию имеющихся. Но, согласно данным The Wall Street Journal, часть американских законодателей выступает решительно против подписания с Анкарой соглашения по этим самолетам. Нет ясности и в вопросе заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Эрдоган говорит, что не может их поддержать, поскольку не хочет, чтобы "альянс стал местом, где будет много представителей террористов", имея в виду проживающих в этих странах курдских активистов. Вашингтон отказывается играть в треугольнике США - Россия - Турция на сирийском направлении, осторожно относится и к возможным посредническим усилиям Анкары в отношении Тегерана, остается на стороне Греции в решении проблем в Восточном Средиземноморье.



В целом, как оценивает турецкий аналитический портал A News International, "США серьезно обеспокоены ситуацией, когда турецкий корабль сорвался с натовских якорей и стал дрейфовать в гавани Востока". Поэтому американцы предпочитают публично не комментировать, ведя с Анкарой разговоры закрытого характера. Для них сейчас немыслимо потерять Турцию - и как часть НАТО, и как близкую к Ближнему Востоку страну. Это понимают в Анкаре, которая пытается использовать геополитическую конъюнктуру в своих интересах, готовя политические "партии" с просчитываемыми последствиями. Но удастся ли Эрдогану таким образом скорректировать позицию Байдена, получить от него приглашение совершить визит в США, сказать сложно. Пока в Вашингтоне громко звучит заявление бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который призывает "исключить Турцию из НАТО", так как она "не ведет себя как союзник", а предстоящие в Турции выборы нельзя "считать свободными и честными". В этой связи журнал Defense Journal Атлантического совета в Турции считает, что "отношения между США и Турцией приближаются к точке невозврата", а Запад грозит Турции "превратить ее в Украину-2".



При желании можно выстроить и такие параллели, если иметь в виду, что Анкара часто практикует, как ранее Украина, разыгрывание различных политических и геополитических партий. Чавушоглу пытался провести одну из них в Вашингтоне. Но станет ли все это большой геополитической и политической игрой, когда несогласованность в действиях внутри НАТО уже наносит заметный ущерб интересам всех стран - членов альянса, в первую очередь США, покажет время и последующие события как в мире, так и на Ближнем Востоке.



20 января 2023

Станислав Тарасов Источник - regnum.ru

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