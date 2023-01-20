Казахстан и Узбекистан станут странами – транзитерами российского топлива, - Виктория Панфилова

08:53 21.01.2023 20.01.2023



Россия прокладывает газовый путь в КНР через Центральную Азию



Казахстан и Узбекистан станут странами – транзитерами российского топлива

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер правительства Казахстана Роман Скляр подписали "дорожную карту".

Казахстан и "Газпром" подписали "дорожную карту" сотрудничества в газовой отрасли. Астана заинтересована в модернизации своей газотранспортной системы, газификации северных и восточных районов республики, увеличении объемов транспортировки российских энергоносителей в третьи страны, а также в переработке казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ. "Газовый союз" РФ, Казахстана и Узбекистана обретает контуры. Дело за Ташкентом, переговоры с которым продолжаются.



Две газодобывающие страны Центральной Азии – Казахстан и Узбекистан этой зимой столкнулись с дефицитом топлива на внутреннем рынке. Если в Узбекистане своего газа не хватает, то Казахстан, занимая третье место по запасам газа, тем не менее вынужден закупать топливо в РФ.



По словам министра энергетики Болата Акчулакова, 4 млрд куб. м газа будет импортировано в нынешнем году, до 10 млрд куб. м газа – до 2024 года. Потребление топлива будет расти. Это связано с переводом на газ алма-атинских ТЭЦ и некоторых промышленных предприятий, запуском газохимических комплексов и в целом с газификацией страны. Кроме того, в планах газификация северных и восточных районов республики.



Кроме этого, под угрозой срыва контракт с Китаем, по которому Казахстан обязан поставлять не менее 10 млрд куб. м газа в год. Но, как считает председатель правления компании QazaqGaz Санжар Жаркешов, экспорт газа прекратится уже в 2023 году, так как все топливо будет уходить на закрытие внутреннего спроса.



Исправить ситуацию могло бы создание газового союза трех государств: России, Казахстана и Узбекистана. У каждой из сторон есть свои интересы. Для РФ важно перенаправить свой газ с европейского направления в Азию. В этом случае Казахстан и Узбекистан выступят транзитными странами. Астана и Ташкент могут получить недостающие объемы топлива для покрытия внутреннего рынка. Но союзники, испугавшись зависимости от России, пока воздерживаются от предложения российского президента из-за условий "Газпрома" (см. "НГ" от 16.01.23). Но переговоры продолжаются. И уже есть первый результат.



В Санкт-Петербурге 18 января состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра, по итогам которой была подписана "дорожная карта" по сотрудничеству в газовой отрасли. Подробности документа не приводятся, но, как говорят эксперты, это первый шаг в создании газового союза, от которого выиграют все.



"Подписание соглашения между Казахстаном и "Газпромом" – это один из шагов по формированию большого проекта, который принято называть тройственным союзом", – сказал "НГ" завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин. Таким образом, Россия приступила к реализации новой энергетической стратегии, которая будет переориентирована с западного направления на южное. "Это уже новый государственный курс России, и очевидно, что ни Астана, ни Ташкент не смогут отказаться от участия в этом проекте. Эксперты сходятся во мнении, что уже к середине текущего века основным энергопотребляющим регионом станет Юго-Восточная Азия. Расширение газопроводной сети, как бы сейчас это фантастически ни звучало, в Афганистан, Пакистан, Индию, Китай скоро станет реальностью. Поэтому необходимо уже сегодня продвигать свое сырье на южные рынки", – полагает Грозин.



Казахстан, занимая центральное положение на евразийском пространстве, только выиграет. "Не случайно Нурсултан Назарбаев продвигал Казахстан в качестве транзитной территории для товарных потоков и энергоресурсов с Востока на Запад. Сегодня в связи с изменившейся конъюнктурой, причем не только по политическим соображениям, но и сугубо по экономическим, республика станет транзитной территорией для продвижения тех же потоков, но уже в противоположном направлении. На наших глазах складывается интересная геоэнергетическая картина, в которую может встроиться Казахстан", – считает эксперт.



Узбекистан, глядя на Казахстан, у которого изменилась позиция по формированию газового союза, тоже подтянется, отмечает директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев. "Доказанные запасы газа в Узбекистане не растут. Более того, зафиксировано плавное снижение объемов добычи газа. При этом увеличивается численность населения, соответственно растут и запросы на потребление природного газа, и это долгосрочная тенденция. В этих условиях Ташкент должен будет принять стратегическое решение по газу. Уже два года Узбекистан покупает природный газ у Туркменистана (см. "НГ" от 18.12.22). Но дело в том, что это очень капризный поставщик. Кроме этого, весь туркменский газ уходит в Китай, который выходит на практическую реализацию четвертой трубы газопровода Туркменистан–Китай. Поэтому Узбекистан будет всегда в очереди вторым. Узбекистану жизненно важно найти новые источники поступления природного газа с возможностью его увеличения. Единственный вариант – это Россия", – говорит Эргашев.



Россия, по мнению эксперта, понимая зависимость от российского газа, предлагает сотрудничество на своих условиях. В частности, взять на себя обязательства Ташкента по экспорту газа в Китай, а эти объемы перенаправить на внутренние нужды. "Газпром" также готов получить в собственность газоперекачивающие мощности Узбекистана, речь идет об узбекском участке газопровода Средняя Азия – Центр. "Ташкент, насколько мне известно, не готов их передать. Одним из вариантов может быть совместное владение. Надо ожидать, что это будет камнем преткновения в переговорном процессе. Но Узбекистану газ нужен. Поэтому Ташкент будет договариваться. Второй такой зимы население не выдержит. Уже сейчас есть серьезный всплеск социального негатива, и все достигнутые результаты в ходе реформ последних пяти лет могут быть нивелированы, если газовый вопрос не будет решен", – полагает Эргашев.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что если в Астане и Ташкенте будут рассматривать газовый союз через геополитическую призму, через опасения попасть под санкции Запада, то выигравших не будет. Такая позиция сама по себе контрпродуктивна, потому что она изначально закладывает конфликтность и играет против интересов самих участников союза.



"Начало года в Узбекистане показало, что нет ни внутренних ресурсов, ни внешних игроков, которые готовы были бы выступить гарантом энергетической безопасности страны. У Туркменистана есть небольшие объемы свободного газа, но в режиме форс-мажора они замерзли. Если оценить энергетические балансы региона, то только Россия может стать источником энергоресурсов Узбекистана, где потребление превысило генерацию. Для этого она должна экспортировать газ в Китай через территорию Узбекистана и взять на баланс газораспределяющую систему республики, тем более что "Газпром" уже держит на балансе киргизскую газотранспортную систему, которая завязана на Узбекистан. Соответственно для российской компании создаются дополнительные возможности для расширения работы на земле и дистрибьюции газа населению", – сказал "НГ" Станислав Притчин. Источник - НГ

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