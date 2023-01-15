Куда будет "крутить педали" Россия. Чего ждать от новой Концепции внешней политики, - Юрий Паниев

08:56 21.01.2023 15.01.2023



Куда будет "крутить педали" Россия



Чего ждать от новой Концепции внешней политики

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



Сергей Лавров заверил, что у Запада все меньше возможностей диктовать миру свои правила.

МИД и Совет национальной безопасности РФ завершают работу над очередной Концепцией внешней политики – документом, который определяет партнеров страны на мировой арене, сферы интересов и цели на будущее. По словам президента Владимира Путина, этот документ, как и утвержденная ранее Стратегия национальной безопасности РФ станут "дорожной" картой для МИДа и других министерств и ведомств.

Новую концепцию внешней политики должны были обнародовать еще в начале 2022 года, и она должна была включать изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Однако Путин велел доработать документ с учетом взятого Западом агрессивного курса в отношении России.



И вот теперь, как заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, публикация новой Концепции предварительно намечена на начало 2023 года. Информацию подтвердил Алексей Дробинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, который отвечает за выработку Концепции внешней политики. "Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года сможем этот документ выпустить и обнародовать", – сказал он на конференции "Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы", состоявшейся в минувшем декабре.



"Мы исходим из того, что многое сказанное там будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет, с тем чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорили, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема", – пояснил Дробинин.



Напомним, что развитие концептуальной базы внешней политики РФ шло поэтапно. Соответствующие стратегические документы были приняты в 1993, 2000, 2008, 2013 годах. Действующую версию Концепции утвердили в 2016-м. В ней указаны 11 задач российской внешней политики, ее основной пункт – защита суверенитета и территориальной целостности страны. Документ формировался под воздействием серьезных изменений, произошедших в международных отношениях в контексте украинского кризиса 2014–2015 годов и политических потрясений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В нем прозвучал тезис о том, что стремление Запада удержать свои позиции реализуется через сдерживание альтернативных центров силы, включая давление США, НАТО и ЕС на Россию. Тем не менее была подтверждена ориентация России на формирование общего пространства мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантике, выстраивание взаимовыгодных отношений с США, учитывающих особую ответственность двух государств за глобальную стратегическую стабильность и состояние международной безопасности.



Как ожидается, Концепция-2023 претерпит кардинальные изменения. Независимо от продолжительности специальной военной операции (СВО) в Украине, можно констатировать, что 30-летняя эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. Тем более что в Москве отрицают, что Россия воюет с Украиной. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что конфликт Москвы с Киевом связан с НАТО.



"События на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней", – заявил на минувшей неделе Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". Он обратил внимание на то, что только на продолжение боевых действий в Украине и затягивание конфликта США планируют выделить в этом году 45 млрд долл.



Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля 2022 года в отношениях со странами НАТО, которые в принятой в июне на саммите в Мадриде Стратегической концепции объявили Россию главной угрозой, не будет. К тому же, как утверждает глава российского МИДа Сергей Лавров, очень скоро возможности западных стран начнут сокращаться. "Уверяю вас, что в ближайшее время будем наблюдать серьезное сокращение возможностей Запада "рулить" в мировой экономике так, как ему хочется",– сказал он 26 декабря на рабочей встрече с руководителями российских СМИ.



В общем, самым кардинальным изменением Концепции можно считать окончательный отказ России от попыток встроиться в западный мир. В лучшем случае сотрудничество с недружественными странами станет возможным на разовой основе и будет осуществляться там, где это выгодно России и где не существует альтернативы.



"У нас есть с кем развивать взаимодействие в экономике, социальной, культурной и спортивной сфере, – убежден Лавров. – Будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил, с кем порой достигали сложные компромиссы, но, когда они достигались, никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот".



В этой связи следует ожидать в Концепции провозглашения курса на формирование нового центра силы на геополитическом пространстве Евразии, где Россия занимает лидирующие позиции. Приоритеты, по всей видимости, будут перенаправлены на Евразийский экономический союз (ЕАЭС), охватывающий также страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тем более, как ранее написал Дробинин в статье для журнала "Международная жизнь", появляются все новые доводы в пользу того, чтобы сделать флагманским внешнеполитическим проектом РФ инициативу Путина о формировании Большого Евразийского партнерства (БЕП). "БЕП видится нам как рамочный контур, открытый для всех стран и объединений континента, в вопросах экономической интеграции и обеспечения безопасности. Его добавленная стоимость – в гармоничном сопряжении интеграционных проектов, национальных стратегий развития, производственно-логистических цепочек и транспортно-энергетических коридоров", – подчеркнул дипломат.



Отказ от западоцентричности создает условия для более интенсивного сотрудничества с глобальным Востоком и Югом еще и потому, что именно там сейчас наблюдается наибольшее число стран, с пониманием относящихся к действиям Москвы, что показало их нежелание присоединиться к возглавляемой США антироссийской коалиции и всевозможным рестрикциям. Большинство развивающихся государств не желает следовать навязываемым Западом правилам игры и настроено на кооперацию с Россией. Неудивительно, если в обновленной Концепции внешней политики РФ будет качественно усилено присутствие Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки как приоритетных направлений на обозримую перспективу.



В Москве полагают, что сотрудничество с этими регионами может развиваться по широкому спектру направлений, включая торгово-экономические и инвестиционные связи, совместные инфраструктурные проекты, взаимодействие в области энергетического и продовольственного обеспечения и др. Безусловно, приоритетом внешней политики России будет обозначен курс на укрепление комплексного взаимодействия с Китаем и Индией. Видят в Москве и значимые "точки опоры" в странах – членах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Причем немало государств, фигурально говоря, выстраиваются в очередь, чтобы на тех или иных условиях присоединиться к БРИКС. Так же, разумеется, будет сформулирована позиция России в отношении стран постсоветского пространства. Источник - НГ

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