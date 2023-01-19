В Сирии неизвестные беспилотники атаковали базу США Эт-Танф - двое "груз 200"

08:59 21.01.2023

Атаке беспилотников подверглась американская военная база Эт-Танф в Сирии. Как сообщает Центральное военное командование вооруженных сил США, всего было зафиксировано три дрона, два из них удалось сбить, один нанес удар.



В результате никто из американских военных не пострадал, однако погибли два бойца-сирийца из состава Сирийской свободной армии - партнеров США.



"Они подвергают риску наши войска и наших партнеров, и ставят под угрозу борьбу с ИГИЛ *", - заявил после ЧП представитель CENTCOM Джо Буччино.



* ИГИЛ, ИГ "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.